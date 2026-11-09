மானாமதுரை அருகே இளைஞர் கொலை – நண்பருக்கு அரிவாள் வெட்டு
இளைஞர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக, மானாமதுரை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 9, 2026 at 2:51 PM IST
சிவகங்கை: மானாமதுரை அருகே இளைஞர் ஒருவர் மர்ம கும்பலால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே உள்ள வேலூர் முருகபாஞ்சான் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விக்னேஷ். இவர் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு உள்ளிட்ட சில வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், நேற்று (நவம்பர் 8) முருகபாஞ்சான் கிராமத்தில் விக்னேஷும், அவரது நண்பரான முனீஸ்வரனும் பேசிக் கொண்டு இருந்துள்ளனர்.
அப்போது, அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத சிலர், விக்னேஷையும், முனீஸ்வரனையும் அரிவாளால் தாக்கி விட்டு, அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தாக்குதலில் விக்னேஷ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பலத்த காயமடைந்த முனீஸ்வரன் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக முனீஸ்வரன் மதுரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். இதற்கிடையே, உயிரிழந்த விக்னேஷின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து மானாமதுரை காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து, கொலைக்கான காரணம் மற்றும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.