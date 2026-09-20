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தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறையால் ரயில் பெட்டி சேதம் - பெரும் விபத்து தவிர்ப்பு

தருமபுரி ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ரயிலின் பழுதடைந்த பாகங்களை சரி செய்த பின்னர், ரயில் பெங்களூரு சென்றது.

மழையால் தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறை
மழையால் தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 5:04 PM IST

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தருமபுரி: தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறையால் ரயில் பெட்டி சேதமடைந்த சம்பவம் தொடர்பாக, ரயில்வே காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

நாகர்கோவிலில் இருந்து பெங்களூரு சென்று கொண்டிருந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண்: 17236), இன்று (செப்டம்பர் 20) சேலம் அடுத்த தருமபுரி மாவட்டம் முத்தம்பட்டி மற்றும் சிவாடி ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகே சென்று கொண்டிருந்தது. முத்தம்பட்டி ரயில் பாதை இரண்டு மலைகளுக்கு நடுவே செல்வதால், இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் அந்த வழியாக சென்று கொண்டிருந்தபோது, பாறை ஒன்று தண்டவாளத்தில் உருண்டு விழுந்துள்ளது.

தண்டவாளத்தில் கிடந்த பாறை, பாறை ரயிலின் முன்பக்க பெட்டியின் சக்கரப் பகுதிக்கு அருகே இருந்த ஷாக் அப்சார்பர் மீது பலமாக மோதியுள்ளது. இதனால், ரயிலின் முன்பகுதி பழுதடைந்தது. இந்த பகுதியில் ரயில் மெதுவாக சென்று கொண்டிருந்ததால், பெரும் விபத்து தடுக்கப்பட்டது. இதன் பின்னர், சிறிது நேர தாமதத்திற்கு பின்னர் ரயில் பாதுகாப்பாக தருமபுரி ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது.

மழையால் தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறை
மழையால் தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுத்தொடர்பாக, தகவலறிந்த ரயில்வே தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், தருமபுரி ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து ரயிலின் பழுதடைந்த பாகங்களை சரி செய்த பின்னர், எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் பெங்களூரு சென்றடைந்தது. நாகர்கோவில் - பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மீது பாறைக்கல் விழுந்த சம்பவம் தொடர்பாக தருமபுரி இருப்புப்பாதை (ரயில்வே) காவல் நிலைய அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ரயில்வே காவல் நிலைய அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட விசாரணையில், தருமபுரி மாவட்டத்தில் நேற்று (செப்டம்பர் 19) சில பகுதிகளில் கனமழை பெய்துள்ளது. இதனால் முத்தம்பட்டி மற்றும் சிவாடி ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே உள்ள பகுதிகளில் மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டு அருகில் இருந்த குன்றிலிருந்து பாறைக்கல் ஒன்று தண்டவாளத்தில் உருண்டு விழுந்தது என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், முத்தம்பட்டி ரயில் பாதை இரண்டு மலைகளுக்கு நடுவே செல்வதால், மழைக்காலங்களில் இதுபோன்ற மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டு பாறைகள் அடிக்கடி கீழே விழுவதால், அதனை தடுக்கும் பொருட்டு மூன்று அடுக்குகளாக கம்பி வலை அமைக்கும் பணிகள் தற்போது அந்த பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது, நாகர்கோவில் - பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சென்ற பாதையில் பாறை விழுந்த பகுதி, கம்பி வலை அமைக்காத பகுதி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ரயில் சென்று கொண்டிருந்த தண்டவாளத்தில் பாறை விழுந்ததால், சிறிது நேரம் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

RAILWAY TRACKS
ROCK FALL
TRAIN COACH DAMAGED
தண்டவாளத்தில் விழுந்த பாறை
ROCK FALLS ONTO RAILWAY TRACKS

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