சிதம்பரம் அருகே ஊருக்குள் புகுந்த 9 அடி நீள முதலை கடித்து ஒருவர் படுகாயம்
9 அடி நீளமுள்ள முதலையை மீட்ட வனத்துறையினர், அந்த முதலையை வக்கரமாரி ஏரியில் பாதுகாப்பாக விட்டனர்.
Published : November 22, 2026 at 6:16 PM IST
கடலூர்: சிதம்பரம் அருகே ஊருக்குள் புகுந்த முதலை கடித்து ஒருவர் படுகாயமடைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள கோப்பாடி கிராமத்தின் அருகே உள்ள வாய்க்காலில் இருந்து சுமார் 9 அடி நீளமும், 300 கிலோ எடையும் கொண்ட முதலை ஒன்று குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
முதலை குடியிருப்பிற்குள் நுழைந்ததைத் தொடர்ந்து, நாய்கள் தொடர்ந்து குரைக்கும் சத்தம் கேட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பார்த்த இளவரசன் (வயது 44) என்பவரை அந்த முதலை கடித்துள்ளது. இதில் காயமடைந்த இளவரசனை, அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதனிடையே, குடியிருப்புப் பகுதிக்குள் புகுந்த முதலையைப் பிடித்து அப்புறப்படுத்த வனத்துறையினர் இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். ஆனால், அந்த முதலை குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகிலேயே படுத்துக் கிடப்பதாகவும், அதனைப் பொதுமக்கள் வேடிக்கை பார்த்துச் செல்வதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஏற்கெனவே ஒருவரை முதலை கடித்துள்ள நிலையில், அது தொடர்ந்து குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருகிலேயே இருப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் இருந்தனர். ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நிகழ்வதற்கு முன்பாக வனத்துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, முதலையைப் பாதுகாப்பாகப் பிடித்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
மேலும், வனத்துறையினர் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பில் அலட்சியம் காட்டுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டினர். இதனைத் தொடர்ந்து, தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறையினர், முதலையை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, வனத்துறையினர் 9 அடி நீளமுள்ள முதலையை மீட்டு, வக்கரமாரி ஏரியில் பாதுகாப்பாக விட்டனர். இந்நிலையில், கோப்பாடி கிராமத்திற்குள் முதலை ஒன்று புகுந்து ஒருவரை கடித்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.