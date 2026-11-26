ஆவடி அருகே தீபாவளி ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.41.27 லட்சம் மோசடி - ஒருவர் கைது
ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தவரை நீதிமனத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : November 26, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: ஆவடி அருகே தீபாவளி ஏலச்சீட்டு நடத்தி 41.27 லட்சம் ரூபாய் மோசடியில் ஈடுபட்ட ஒருவரை ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை திருநின்றவூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் தனம் (வயது 30). இவர் முகப்பேரில் உள்ள ஏற்றுமதி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தபோது, அதே நிறுவனத்திற்கு வாடகைக்கு வாகனங்களை இயக்கி வந்த முகப்பேர் பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தனத்தின் கணவர் ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்ததால், இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பழக்கத்தை பயன்படுத்தி முருகன், அம்பத்தூர் வரதராஜபுரம் பகுதியில் சீட்டு நிறுவனம் நடத்தி வருவதாகவும், 25 பண்டுகள் சேர்த்து பிடித்துக் கொடுத்தால் ஒரு பண்டு இலவசமாக வழங்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
மேலும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் முதல் 5 லட்சம் ரூபாய் வரையிலான ஏலச்சீட்டுகளில் சேர்ந்து பணம் செலுத்தினால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தைகளை கூறியுள்ளார். இதனை நம்பி தனம் மற்றும் அவருக்குத் தெரிந்த பலர் கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு முதல் 2024-ஆம் ஆண்டு வரை முருகன் மற்றும் பரமேஸ்வரி ஆகியோரிடம் தீபாவளி பண்டு, பொங்கல் பண்டு மற்றும் காசு பண்டுகளில் சேர்ந்து பணம் செலுத்தி வந்துள்ளனர்.
இதில் தனம் மட்டும் ஜி-பே மற்றும் ரொக்கமாக 13 லட்சத்து 82 ஆயிரத்து 750 ரூபாய் செலுத்தியதாகவும், அவரைப் போலவே பலரும் பணம் செலுத்தி ஏமாந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் சேர்ந்து 41 லட்சத்து 27 ஆயிரத்து 950 ரூபாய்க்கும் மேல் இழந்ததாக புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட தனம், ஆவடி காவல் ஆணையரிடம் அளித்த புகாரின் பேரில், முதற்கட்ட விசாரணைக்கு பின்னர் ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஆவடி காவல் ஆணையாளர் பி.செந்தில்குமார் உத்தரவின் பேரில், சீட்டு மற்றும் கந்துவட்டி தடுப்புப் பிரிவு காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய முருகன் (வயது 42) என்பவரை முகப்பேர் மேற்கு பகுதியில் வைத்து ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட முருகனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய காவல்துறையினர் அவரை புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.