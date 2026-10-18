சென்னையில் இன்றும் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு: தயார் நிலையில் NDRF குழு
மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன் தீப் சிங் பேடி இருவரும் மீட்புப் பணிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தினை ஆய்வு செய்தனர்.
Published : October 18, 2026 at 11:30 AM IST
சென்னை: இன்றும் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ள நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மாநகரப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மழை வெள்ளப் பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 980 தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் 83 தீயணைப்பு வாகனங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் (NDRF) ஒரு மீட்புக் குழுவும் சென்னையில் முகாமிட்டுள்ளது.
சென்னையில் இன்றும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு
செயற்கைக்கோள் படங்களின்படி, வட கடலோரத் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய கடல் பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மழை மேகங்கள் உருவாகியுள்ளன. ரேடார் படங்களிலும் சென்னையின் வடகிழக்குப் பகுதியில் மேகங்கள் காணப்படுகின்றன.
அதன் காரணமாக, சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இன்றும் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
தயார் நிலையில் 980 தீயணைப்பு வீரர்கள்
வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு, சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக மொத்தம் 980 தீயணைப்பு வீரர்கள் தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதில், சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த 845 தீயணைப்பு வீரர்களும், வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட கூடுதலாக 135 தீயணைப்பு வீரர்களும் அடங்குவர். மேலும், 83 தீயணைப்பு வாகனங்களும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இன்றும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு- சென்னையில் முகாமிட்ட NDRF குழு #chennaiflood | #ndrfteam | #cheenairain | #rainfall | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/LJO8PXi3Tp— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 18, 2026
மழைநீர் தேங்கக்கூடிய தாழ்வான பகுதிகளாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ள வேளச்சேரி, முடிச்சூர் உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் படகுகள் மற்றும் மீட்பு உபகரணங்களுடன் தீயணைப்பு வீரர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். கனமழையால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால், உடனடியாக மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சென்னையில் முகாமிட்ட NDRF குழு
சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் (NDRF) ஒரு மீட்புக் குழு சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு பேரிடர் மேலாண்மைத் துறையின் கோரிக்கையை ஏற்று, ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அருகே நகரிகுப்பத்தில் அமைந்துள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் 4-வது பட்டாலியனில் இருந்து இந்தக் குழு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
பருவமழைக் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய வெள்ளப்பெருக்கு உள்ளிட்ட இயற்கைப் பேரிடர்களை எதிர்கொண்டு, பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பதே இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் நோக்கமாகும்.
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ரிப்பன் கட்டடத்தில் மாநகராட்சி ஆணையருடன் NDRF ஆலோசனை
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருவதை முன்னிட்டு, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ரிப்பன் கட்டட அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தனர். அங்கு மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் மீட்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மழை பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன் தீப் சிங் பேடி, ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தினை ஆய்வு செய்தார். பின்னர், சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் மையப்படுத்தப்பட்ட சமையல் கூடம், அங்காளம்மன் கோயில் தெருவில் மழை நீர் அகற்றும் பணிகள், கணேசபுரம் சுரங்கப்பாதையில் மழை நீர் அகற்றும் நடவடிக்கைகளையும் அவர் ஆய்வு செய்தார்.