வேளச்சேரியில் படகுகள், உயிர் காக்கும் உபகரணங்களுடன் தயார் நிலையில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை
தொடர்ந்து மழை பெய்து, தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் என்பதால், உடனடியாக மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள என்.டி.ஆர்.எஃப். தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 18, 2026 at 3:28 PM IST
சென்னை: கனமழையால் ஏற்படும் வெள்ளப் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில், வேளச்சேரியில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் (என்.டி.ஆர்.எஃப்.) தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த 30 பேர் கொண்ட குழுவினர், படகுகள் மற்றும் பல்வேறு உயிர்காக்கும் உபகரணங்களுடன் மீட்புப் பணிகளுக்காகத் தயாராக உள்ளனர்.
சென்னையில் நேற்று இரவு பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்தது. தொடர்ந்து பெய்த கனமழையால் நகரின் முக்கியச் சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான குடியிருப்புப் பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால், பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பல்வேறு இடங்களில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அகற்றும் பணிகளில் சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையே, சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதால், வெள்ளப் பாதிப்புகள் ஏற்படும் இடங்களில் பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பாக மீட்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அதன் ஒரு பகுதியாக, தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் வேளச்சேரியில் முகாமிட்டுள்ளனர். வேளச்சேரி சேவா தெருவில் அமைந்துள்ள சமுதாய நலக்கூடத்தில் 30 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர். மழைநீர் சூழ்ந்த பகுதிகளில் பொதுமக்கள் சிக்கிக்கொண்டால், அவர்களைப் பாதுகாப்பாக மீட்பதற்கு ஏதுவாக இந்தக் குழுவினர் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
குறிப்பாக, வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் வகையில் சிறு படகுகள், மிதவைகள், உயிர்காக்கும் கவசங்கள் (லைஃப் ஜாக்கெட்டுகள்) உள்ளிட்ட உபகரணங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. மேலும், மீட்புப் பணிகளின்போது மரம், கட்டை போன்றவற்றை வெட்டுவதற்காக அறுவை எந்திரங்களும் (கட்டர்) மீட்புக் குழுவினரிடம் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த காலங்களில் வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை, மேடவாக்கம் உள்ளிட்ட தென்சென்னைப் பகுதிகளில் கனமழையின்போது அதிகளவில் மழைநீர் தேங்கி வெள்ளப் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போது வேளச்சேரியை மையமாகக் கொண்டு தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் சூழல் நிலவுவதால், பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்களில் உடனடியாக மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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சென்னையில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளைக் கண்காணிப்பது, தேங்கிய நீரை அகற்றுவது மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்புகளிலிருந்து பொதுமக்களைப் பாதுகாப்பது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.