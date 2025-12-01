சென்னையில் கொட்டித் தீர்க்கும் மழை; எல்லாம் தயார் நிலையில் உள்ளதாக பேரிடர் மீட்புப் படை அதிகாரி தகவல்
தொடர்ந்து மழை பெய்துவரும் நிலையில், தேவைப்பட்டால் புனே, மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் (NDRF) சென்னைக்கு வருவார்கள் என இந்தப் படையின் அதிகாரி தெரிவித்தார்.
Published : December 1, 2025 at 3:38 PM IST
சென்னை: 'டிட்வா' புயல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்தாலும், சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.
தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் இலங்கை கடலோர பகுதிகளில் உருவான ‘டிட்வா’ புயல், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்துள்ளது. இது இன்று நண்பகலில் வடதமிழகம் - புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளுக்கு இணையாக வடதிசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது. இதன் விளைவாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் பரவலான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை மாநில அவசரக்கால செயல்பாட்டு மையத்துக்கு NDRF டிஐஜி ஹரி ஓம் காந்தி இன்று வருகை புரிந்தார். டிட்வா புயல் நேற்றிரவு வலுவிழந்த நிலையில், வடகடலோர மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் உள்ள அதிகாரிகளிடம் அவர் கேட்டறிந்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை துணை கமாண்டர் வைத்தியலிங்கம், “தமிழ்நாட்டில் 22 குழுக்களும், புதுச்சேரியில் 3 குழுக்களும் என மொத்தமாக 25 தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள் தற்போது தயார் நிலையில் உள்ளன. இவற்றில், சென்னையில் மட்டுமே 6 குழுக்கள் ஆயத்தமாக உள்ளன. குறிப்பாக மணலியில் 2 குழுக்களும், வடபழனியில் 2 குழுக்களும், கிண்டி மற்றும் எழும்பூரில் தலா ஒரு NDRF குழுவும் தயாராக உள்ளன. புயல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்த பிறகும், சென்னையில் மழை பெய்து வருகிறது. எனவே, தேவைப்பட்டால் சென்னைக்கு கூடுதலாக தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள் வரவழைக்கப்படும்," என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர்,"தற்போதுவரை வட கடலோர மாவட்டங்களில் பெரியளவில் பாதிப்புகள் இல்லை. சில இடங்களில் மழை நீர் தேங்கியுள்ளது. ஆனால் தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுக்கள் சென்று மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் அளவிற்கு பாதிப்புகளோ, உயிரிழப்புகளோ இல்லை.
சென்னையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால், தேவைப்படும்பட்சத்தில் புனே மற்றும் மேற்கு வங்கத்திலிருந்து NDRF குழுக்கள் வரவழைக்கப்படும். ஏற்கெனவே, தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுக்களில் 10 குழுக்கள் வெளிமாநிலங்கள் இருந்து வந்தவர்கள் தான். எனவே, தேவைப்பட்டால் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து கூடுதலாக மீட்புப்படைகளை தமிழ்நாட்டில் இறங்கவும் வாய்ப்புள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.