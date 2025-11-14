Bihar Election Results 2025

தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியா கூட்டணி தோல்வியடையும் - நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி!

“அவர்கள் ஜெயித்த போது தேர்தல் ஆணையம் நன்றாக இருக்கிறது என்றும், அவர்கள் தோற்கும்போது தேர்தல் ஆணையம் சரியில்லை என்றும் பேசுவது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் ஆகும்”

தமிழ்நாடு பா.ஜ.க தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தன் வீட்டில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
தமிழ்நாடு பா.ஜ.க தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தன் வீட்டில் வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். (ETV Bharat Tamil Nadu)
November 14, 2025

Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: பீகாரைப் போல தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியா கூட்டணி தோல்வியடையும் என்றும், பீகார் தேர்தல் வெற்றி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மக்கள் கொடுத்த அங்கீகாரம் எனவும் தமிழ்நாடு பா.ஜ.க தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (NDA) வெற்றி முகத்தில் இருப்பது குறித்து, தமிழ்நாடு பா.ஜ.க மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள 243 தொகுதிகளில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 190 இடங்களில் முன்னணியில் உள்ளது. இது ஒரு அபார வெற்றி. ஏற்கனவே இருந்த கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருகிறது. அப்படியென்றால் மக்கள் கடந்த ஆட்சிக்கு இந்த தேர்தல் மூலம் மீண்டும் அங்கீகாரம் கொடுததுள்ளனர்.

இந்தியா கூட்டணியை மக்கள் புறக்கணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தேசிய அளவில் தொடர் தோல்விகள் ஏற்பட்டுள்ளது. வரவிருக்கும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலிலும் இந்தியா கூட்டணி தோல்வியைத் தழுவும். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெறும் என்றார்.

தமிழ்நாடு பா.ஜ.க தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையத்துடன் கூட்டணி என்று எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், தேர்தல் ஆணையம் ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு. அமலாக்கத்துறை (ED) ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு. வருமான வரித்துறை (IT) ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பு. இவைகளை அரசியல் கட்சியுடன் ஒப்பிட்டுப் பேசுவது சரியல்ல.

மேலும், 2021 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்ற போது, தேர்தல் ஆணையம் யாருடைய கூட்டணியில் இருந்தது? அவர்கள் ஜெயித்த போது தேர்தல் ஆணையம் நன்றாக இருக்கிறது என்றும், அவர்கள் தோற்கும்போது தேர்தல் ஆணையம் சரியில்லை என்றும் பேசுவது சந்தர்ப்பவாத அரசியல் ஆகும்.

இதையும் படிங்க: அலிநகர் தொகுதியில் மைதிலி தாக்கூர் முன்னிலை! ஆர்ஜேடி-க்கு ‘பிகில்’ கிளப்பும் 25 வயது வேட்பாளர்!

தொடர் வெற்றிகள் குறித்து தனது மனநிலை பற்றிக் கேட்டபோது, “ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும். அவ்வளவு தான்” என்று கூறினார்.

சமீபத்திய தகவல்களின்படி, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 202 இடத்திலும், இந்தியா கூட்டணி 36 இடங்களிலும் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. தே.ஜ கூட்டணியில் 101 இடங்களில் போட்டியிட்ட பா.ஜ.க 90 இடங்களில் முன்னிலை பெற்று முன்னேறி வருகிறது.

