"திமுக ஆட்சியை அகற்ற எங்களால் மட்டுமே முடியும்" - திருச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் ஆணித்தரமாக பேசிய மோடி
Published : March 11, 2026 at 7:46 PM IST
திருச்சி: திமுக ஆட்சியை அகற்ற தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியால் மட்டுமே முடியும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆணித்தரமாக கூறினார்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் சார்பில், திருச்சி பஞ்சப்பூரில் இன்று பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசிய போது, "ஆட்சி கட்டிலில் அமர, 2021-ல் திமுகவுக்கு தமிழக மக்கள் வாய்ப்பளித்தனர். ஆனால் திமுக தமது பொறுப்பு, கடமை உணர்ந்து ஆட்சி செய்யாமல் வாக்களித்த மக்களுக்கு துரோகம் இழைத்துள்ளது.
எனவே தற்போது திமுக ஆட்சியை தூக்கியெறிய ஒட்டு மொத்த மாநிலமும் தயாராகிவிட்டது. ஒரு குடும்பத்துக்காக இயங்கும் திமுக ஆட்சியை மக்கள் விரும்பவில்லை. திமுக ஆட்சியை அகற்றி, தமிழகத்தில் மாற்றத்தை கொண்டு வர தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியால் மட்டுமே முடியும்" என்றார்.
எதிர் வரும் தேர்தல் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் மிக முக்கியம் வாய்ந்தது என்று கூறிய மோடி, ஒருபுறம் ஊழல், குடும்ப ஆட்சி, பொய் வாக்குறுதிகளை அளித்து மக்களை ஏமாற்றுபவர்கள், மறுபுறம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தி செயல்படும் நாங்கள். நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைத்து இந்தியாவை தொடர்ந்து வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்கி அழைத்து செல்வோம் என்று தமிழக மக்களுக்கு மோடி அழைப்பு விடுத்தார்.