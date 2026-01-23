ETV Bharat / state

210 தொகுதிகளில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வெற்றி - எடப்பாடி பழனிசாமி

தமிழ்நாட்டில் மோடி காலடி வைத்தவுடன் சூரியன் மறைந்து விட்டது என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

மதுராந்தகம் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி
மதுராந்தகம் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 4:52 PM IST

மதுராந்தகம்: வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 210 தொகுதிகளை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெல்லும் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல் பொதுக் கூட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி, தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த பொதுக் கூட்டத்தில், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், "மோடி என்ன பேசப் போகிறார் என்பதை தற்போது நாடே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. அவர் இந்த மண்ணில் கால் வைத்தவுடன் இயற்கையே சூரியனை மறைத்து விட்டது. மோடியை பார்ப்பதற்காக மக்கள் திரண்டுள்ளனர். இந்த மக்கள் வெள்ளத்தைப் பார்க்கும் போது வரும் தேர்தலில் நாம் வெற்றி போவது உறுதி என்பது தெரிகிறது.

அனைவரும் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால் நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். கடந்த நாலே முக்கால் ஆண்டு மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியில் மக்களுக்கு கிடைத்தது வெறும் துன்பம் மட்டுமே. அனைத்து தரப்பு மக்களும் கஷ்டப்படுகின்றனர். ஒரு குடும்பம் வாழ 8 கோடி குடும்பங்கள் சுரண்டப்படுவது நியாயமா? மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வரான பின்னர் செய்தது ஊழல் மட்டுமே.

மு.க. ஸ்டாலின் தனக்குப் பிறகு உதயநிதியை முதல்வராக்க துடிக்கிறார். கருணாநிதி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் தான் ஆள வேண்டுமா? எந்த தகுதியும் இல்லாத உதயநிதி்க்கு எம்எல்ஏ, அமைச்சர் மற்றும் துணை முதல்வர் பதவிகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த தேர்தல் தான் திமுகவுக்கு இறுதி தேர்தல். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டு வருவோம். நமது கூட்டணி வெற்றிக் கூட்டணி. வலிமையான கூட்டணி" என்றார்.

மேலும் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "தேர்தலில் தேனீக்கள் போல் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட்டு எதிரிகளை வீழ்த்திக் காட்டுவோம். தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டும் தேர்தல் இது. இந்த தேர்தலில் 210 இடங்களில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெல்லும். அதிமுக தலைமையில் ஆட்சி அமையப் போவது உறுதி" என்றார்.

தொடர்ந்து, "தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு எந்த திட்டத்தையும் தரவில்லை என்று மு.க.ஸ்டாலின் தவறான தகவல்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த போது, மத்திய அரசிடம் நாம் கேட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் கிடைத்தன. ரூ.63,000 கோடி மதிப்பிலான மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கட்டம் 2-க்கு மத்திய அரசு அனுமதி கொடுத்தது.

நடந்தாய் வாழி காவிரி திட்டம்

காவிரி நதி நீர் மாசுபடுவதை தடுக்க 'நடந்தாய் வாழி காவிரி' என்ற திட்டம் வேண்டும் என நான் முதல்வராக இருந்த போது மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தேன். ரூ.14,000 கோடி மதிப்பிலான அந்த திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு உடனடியாக அனுமதி கொடுத்தது. இது அற்புதமான திட்டம் என்ற மத்திய அரசு, அதனை குடியரசுத் தலைவர் உரையிலும் இடம் பெற வைத்தது.

ஆனால், அந்த திட்டத்தை அரசியல் காழ்புணர்ச்சி காரணமாக திமுக அரசு கிடப்பில் போட்டு விட்டது. 'நடந்தாய் வாழி காவிரி' என்ற இந்த திட்டம் மேட்டூர், பவானி சாகர், நொய்யல் மற்றும் அமராவதி ஆகியவற்றில் இருந்து வரும் கழிவு நீரை சுத்தப்படுத்தி மீண்டும் காவிரியில் விடுவது ஆகும். ஆனால், அந்த அற்புதமான திட்டம் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மீண்டும் நிறைவேற்றப்படும். அதே போல், தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஆண்டில் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு மோடி அரசு அனுமதி அளித்தது.

அதிமுக ஆட்சியில் இருந்த போது மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்தோம். அதனால் நாம் கேட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் கிடைத்தன. ஆனால், திமுக அரசு மத்திய அரசை வேண்டுமென்றே குறை கூறி வருகிறது" என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.

கரோனா காலத்தில் மோடி அரசு எடுத்த நடவடிக்கையால் தான் உலகம் முழுவதும் மக்கள் காப்பாற்றப்பட்டனர். கரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடித்து, அதனை வெளிநாடுகளுக்கும் விலையில்லாமல் கொடுத்து உலக மக்களை காப்பாற்றியவர் நரேந்திர மோடி என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி புகழாரம் சூட்டினார்.

மேலும், மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம், பை பை ஸ்டாலின் என்று தனது உரையை நிறைவு செய்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

