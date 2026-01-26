ஆளுநர் தேநீர் விருந்து; அதிமுக, தேமுதிக, புதிய தமிழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் பங்கேற்பு
பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் கூட்டணி குறித்த நிலைப்பாடு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி தெரிவித்தார்.
Published : January 26, 2026 at 10:45 PM IST
சென்னை: குடியரசு தினத்தையொட்டி சென்னை மக்கள் மாளிகையில் (லோக் பவன்) நடைபெற்ற தேநீர் விருந்தில் என்டிஏ கூட்டணி கட்சிகளும், இன்னும் கூட்டணி நிலைப்பாடு எடுக்காத தேமுதிக, புதிய தமிழகம் ஆகிய கட்சிகளும் கலந்துகொண்டன.
குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு சென்னை மக்கள் மாளிகையில் இன்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி சார்பில் பாரம்பரிய தேநீர் விருந்து வழங்கப்பட்டது. குடியரசு தினம் மற்றும் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி ஆளுநர் மாளிகையில் தேநீர் விருந்து வழங்குவது வழக்கம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் மக்கள் மாளிகையில் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள், அரசு உயர் அதிகாரிகள், நீதித்துறை, பள்ளி கல்வித்துறை உள்ளிட்ட பல்துறை சார்ந்தோர் மற்றும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடங்கிய தேநீர் விருந்தில், தமிழகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய சமூக செயற்பாட்டாளர்களுக்கு ஆளுநர் ஆர். என். ரவி விருதுகள் வழங்கி கௌரவித்தார். இதே போல, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ-மாணவிகள் பங்கேற்ற கவிதை மற்றும் கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் மற்றும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து, மக்கள் மாளிகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பல வகை உணவுகள் அனைவருக்கும் பரிமாறப்பட்டன.
இந்த தேநீர் விருந்தில் அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாமக (அன்புமணி தரப்பு) சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதாசிவம், தேமுதிக சார்பில் எல்.கே. சுதீஷ், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே. வாசன், புதிய நீதி கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர். திமுக கூட்டணி கட்சிகள், அமைச்சர்கள் இந்த தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்துவிட்டனர்.
இந்நிலையில், ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்த தேநீர் விருந்தில் சுவாரஸ்ய அரசியல் நிகழ்வுகளும் நடந்துள்ளன. தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி திமுக, அதிமுக - பாஜக கூட்டணிகள் ஓரளவுக்கு இறுதி வடிவத்தை எட்டிவிட்டது. இருப்பினும், தற்போது வரை தேமுதிக, புதிய தமிழகம் கட்சி தனது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்கவில்லை. இந்நிலையில், ஆளுநர் தேநீர் விருந்தில் கலந்துகொண்ட தேமுதிக பொருளாளர் சுதீஷுடனும், புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் கிருஷ்ணசாமியுடனும் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் பரஸ்பரமாக பேசிக்கொண்டனர். இந்த நிகழ்வு கவனம் பெற்றுள்ளது.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், '' தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஒரு சக்தி தான் திமுக. தவெக தலைவர் விஜய் எங்களை (அதிமுக) ஏதாவது விமர்சித்து இருந்தால் அதற்குரிய பதிலடியை நாங்கள் கொடுப்போம்.'' என்றார்.
தேமுதிக பொருளாளர் சுதீஷுடன் பேசினீர்களா? என்ற கேள்விக்கு, '' தேநீர் அருந்தினோம், பேசிக்கொண்டிருந்தோம். மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இதுதான் நடந்தது வேறு என்ன நடக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள்?'' என்றார்.
திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆளுநர் தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்திருப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, '' ஆளுநர் என்ன அவரது பணத்திலா இந்த தேநீர் விருந்து கொடுக்கிறார்? வந்து ஒரு டீ குடித்துவிட்டு செல்வதில் என்ன தவறு இருக்கிறது?'' என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் ஜிகே வாசன், '' தேசத்தின் முக்கியமான நாள் குடியரசு தினம். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு, ஜனநாயகத்திற்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டும். மாறாக இந்த முக்கியமான நிகழ்வை திமுக அமைச்சர்கள் புறக்கணித்து இருப்பது வருத்தமான விஷயம்.'' என்றார்.
தமிழிசை சௌந்தரராஜன், '' தமிழ்நாடு போராட்ட களமாக உள்ளது. என்னைப் பொறுத்த வரைக்கும் சமீப காலமாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேச்சில் மிகுந்த பதற்றம் தெரிகிறது. கீழ்த்தரமாக பேசி வருகிறார். பிரதமர் வரும்போதுதான் சூரியன் மறைய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை, முதலமைச்சர் பேசும் போதும் சூரியன் மறைந்து விடுகிறது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பாதையில் செல்கிறது. இதை பார்த்து ஸ்டாலின் பதற்றப்படுகிறார்.'' என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், '' குடியரசு தினத்தையொட்டி நடைபெற்ற தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொண்டேன். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார், வளர்மதி, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜிகே வாசன் உள்ளிட்டோரும் கலந்துகொண்டனர். அதே போல எனது நண்பர் எல்.கே. சுதீஷும் கலந்துகொண்டார். நண்பர்கள் அடிப்படையில் நாங்கள் பேசிக் கொண்டுமே தவிர அரசியல் பேசவில்லை.'' என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி, '' என்னைப் பொருத்தமட்டில் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தனித்த ஆட்சி அமைப்பது என்பது மிக மிகக்குறைவு. நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து தெரிவித்து வருகிறோம். ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதுதான் எங்களது நிலைப்பாடு. அப்போதுதான் நமக்கான மக்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியும். தமிழகத்தில் ஒரே கட்சி ஆட்சி முறையின் மீது மக்களுக்கு கசப்புணர்வு இருக்கிறது.
எல்லோரும் சேர்ந்து இருந்தால் தமிழக மக்களுக்கு இன்னும் கூடுதலாக சில நன்மைகள் கிடைக்கும். மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேண்டும். ஒருவரே சிந்திப்பதற்கு பதில் அனைவரும் சிந்தித்து பணியாற்றினால் கூடுதலாக நன்மை கிடைக்கும். நாங்கள் பங்குபெறும் கூட்டணியை வெற்றி பெற வைப்போம். நாங்களும் வெற்றி பெறுவோம். பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் எங்களது கூட்டணி குறித்த நிலைப்பாடு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்.'' என்றார்.