ETV Bharat / state

ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ. அம்மன் அர்ஜுனன் சர்ச்சை பேச்சு

3 லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதாகத் தெரிவித்த திமுக அரசு, 43,000 பேருக்கு மட்டும் தான் அரசு வேலை வழங்கியுள்ளதாக அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி
ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பேச்சு (X/@SPVelumanicbe)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: திமுக அரசைக் கண்டித்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கோவை வடக்கு தொகுதி அதிமுக எம்.எல்.ஏ. அம்மன் அர்ஜுனன், சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

திமுக அரசைக் கண்டித்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், பாஜகவின் தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் எம்.எல்.ஏ. உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் என 300- க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

பாஜகவின் தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் எம்.எல்.ஏ.
பாஜகவின் தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் எம்.எல்.ஏ. (X/@VanathiBJP)

ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய வானதி சீனிவாசன் எம்.எல்.ஏ.,"பணத்தைக் காட்டி கட்சிகளை இணைத்து விட்டு நிறைய கட்சிகள் தங்கள் கூட்டணியில் இணைந்து விட்டதாக சொல்கின்றனர். கொங்கு மண்டலம் எப்போதும் எங்களுடைய கோட்டை. மு.க.ஸ்டாலின் அரசுக்கு முடிவுக்கட்ட ஒரு தாய் பிள்ளைகள் ஒன்று சேர்வோம் எனக் கூறி அதிமுக, அமமுக இணைந்திருக்கிறது. கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெறும். பாஜக ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களை விட தமிழ்நாட்டிற்கு அதிக ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டங்களை பிரதமர் கொடுத்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சியில் துவங்கிய திட்டங்கள் முடிவுற்ற நிலையில் அதனை தொடங்கி வைக்க தான் முதலமைச்சர் கோவை வருகிறார். பெண்கள் பாதுகாப்பில் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மதிப்பெண் பூஜ்ஜியம். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பின்பு வெறும் ரீல்ஸ் மட்டும் தான் போடுவீர்கள். 2026 தேர்தல் தமிழநாட்டின் எதிர்காலத்திற்கானது. தேர்தல் அறிவித்தும் பெண்கள் மானத்தைக் காப்பாற்ற இந்த போராட்டம் நடத்தப்படுகின்றது. எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்கும் போது தற்போதைய நிலைமை மாறும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி, "தமிழ்நாட்டிற்கு 11 மருத்துவக்கல்லூரிகள் மற்றும் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் பல வீடுகளை இங்கு மத்திய அரசுக் கட்டிக் கொடுத்துள்ளது. சிறுபான்மையின மக்களுக்கு நாம் தான் பாதுகாப்பு. திமுகவினால் தான் சிறுபான்மையின மக்களுக்கு பிரச்சனை. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் அனைத்து மக்கள் நலத்திட்டங்களையும் செயல்படுத்தும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்முடன் இருக்கிறார். வாக்காளர்கள் இரட்டை இலை, தாமரை, குக்கர் சின்னங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்" என்றார்.

பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை
பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை (X/@SPVelumanicbe)

பின்னர் பேசிய அண்ணாமலை, "சூரியனின் தாக்கம் குறைந்து மழை வந்துக் கொண்டிருக்கிறது. கோவை மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டவர் அண்ணன் எஸ்.பி.வேலுமணி. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பேய் ஆட்சி நடைபெற்றது. ஊடகத்தை திமுக அரசு மிரட்டி வருகிறது. மகளிர் தினத்திலே 65 வயது மூதாட்டிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 8,000 கொலை நடைபெற்றுள்ளன. 2,080 பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டின் சட்டம்-ஒழுங்குக்கு எடுத்துக்காட்டு விளாத்திக்குளம் சிறுமி வழக்கு தான். தமிழ்நாட்டிற்கு கடந்த 8 மாதங்களாக டிஜிபி நியமிக்கப்படவில்லை. காவல் துறையினரின் கைகள் கட்டிப்போடப்பட்டு உள்ளன. கோவை பட்டாலியன் எஸ்.பி. 45 வயதுடைய பெண்ணை தொடர்ந்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்து உள்ளார். செப்டம்பரில் நடந்த இந்த சம்பவத்திற்காக அவர் தற்போது தான் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும். அதற்காக பொதுமக்கள் அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற கட்சி தொண்டர்கள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற கட்சி தொண்டர்கள் (X/@SPVelumanicbe)
3 லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதாகத் தெரிவித்த திமுக, 43,000 பேருக்கு மட்டும் தான் அரசு வேலை வழங்கியுள்ளது. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் காவல்துறையினரால் 65,000 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சிந்தடிக் போதைப்பொருள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. டாஸ்மாக் கடைகளில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 1,495 கோடி பாட்டில்கள் விற்பனை செய்துள்ளனர்" என்றார்.

முன்னதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அதிமுக கோவை வடக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. அம்மன் அர்ஜுனன், "திமுக ஆட்சியில் பெண்கள், குழந்தைகள் என யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. பெண்களுக்கு மூக்குத்தி இருக்கிறதா? தோடு இருக்கிறதா? என கேட்பவர்கள், விட்டால் கணவர் இருக்கிறாரா? என கேட்பார்கள்" என்று அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் முகம் சுளிக்கும் வகையில் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

அதிமுக எம்எல்ஏ சர்ச்சை பேச்சு
அம்மன் அர்ஜுனன்
ADMK
NDA
COIMBATORE NDA LEADERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.