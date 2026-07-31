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கூரியர் மூலம் எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்ப்: மருத்துவர் உள்பட நால்வர் கைது - ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருள் பறிமுதல்

கூரியர் மூலம் நாடு முழுவதும் எல்எஸ்டி போதை பொருள் விநியோகம் மருத்துவர் உட்பட நான்கு பேரை கைது செய்த மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்ப் போதைப் பொருள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்ப் போதைப் பொருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 12:56 PM IST

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சென்னை: கூரியர் மூலம் நாடு முழுவதும் எல்.எஸ்.டி போதைப் பொருள் விநியோகம் செய்த மருத்துவர் உட்பட நான்கு பேரை மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்து, அவர்களிடமிருந்து 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்தனர்.

சென்னை மண்டல மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு, வெளி மாநிலங்களில் இருந்து சென்னைக்கு கூரியர் மூலம் போதைப் பொருள் கடத்துவதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவல் அடிப்படையில் போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் சென்னை முழுவதும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, கூறியர் நிறுவனத்திற்கு வந்த பார்சல் ஒன்றை அதிகாரிகள் கைப்பற்றி சோதனை செய்தபோது, அதில் எல்.எஸ்.டி என்கிற போதைப் பொருள் இருந்தது தெரியவந்தது. அதனை பறிமுதல் செய்து, அந்த பார்சல் எங்கிருந்து வந்தது, யாருக்கு அனுப்பப்பட்டது ஆகிய தகவல்களை அறிய தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டனர்.

அதில் மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேயில் இருந்து கூரியர் மூலம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம் போதைப் பொருள் அனுப்பப்பட்டு வந்தது அதிகாரிகளுக்கு தெரியவந்தது. இதையடுத்து சென்னை, ஹைதராபாத், மும்பை மற்றும் கொச்சி ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு மண்டல அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து இதுகுறித்த விசாரணையில் இறங்கினர்.

இதற்காக தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு மூலம் சென்னை, கன்னியாகுமரி மற்றும் புனே ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு வார காலமாக சோதனை நடத்தி, முதற்கட்டமாக சிலரை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில் போதைப் பொருள் கும்பலில் முக்கிய நபராக கருதப்படும் ஒருவரை கைது செய்து அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், இவர்கள் எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்புகளை கூரியர் மூலம் பெற்று, அதை மற்றொரு கூரியர் மூலம் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு விற்பனை செய்து வந்தது கண்டறியப்பட்டது.

தொடர்ந்து, அவரின் வீட்டில் நடத்திய சோதனையில் எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்புகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவை பெங்களூர், மும்பை, டெல்லி, பஞ்சாப், இமாச்சலப் பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அனுப்புவதற்காக தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது.

இதன் தொடர்ச்சியாக அவரிடம் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டிற்கு கூரியர் மூலம் அனுப்பப்பட்ட இரண்டு பார்சல்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இந்த பார்சல்கள் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கு அனுப்பப்பட்டது என விசாரித்ததில் மூன்று பேர் சிக்கினர்.

அவர்களின் ஒருவர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவர், மற்றொருவர் மருத்துவ மாணவர் மற்றும், மூன்றாவது நபர் புனேவைச் சேர்ந்தவர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் மூன்று பேரையும் கைது செய்த அதிகாரிகள், அவர்களுக்கு வந்த ஒரு பார்சலில் இருந்து மட்டும் 225 எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்புகளை பறிமுதல் செய்தனர். இவற்றை கொடைக்கானலில் உள்ளவர்களுக்கு விற்பனை செய்ய இருந்தது தெரியவந்தது.

இதனையடுத்து, கொடைக்கானல் பக்கம் விசாரணை திருப்பி விடப்பட்டது. அங்கு விடுதிகள் நடத்திவரும் இரண்டும் பேர், இந்த போதைப் பொருள் கும்பலுடன் தொடர்பில் இருந்தத்து கண்டறியப்பட்டது. அவர்கள் இருவரும் தலைமறைவான நிலையில், அவர்களை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த விசாரணையில் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் இருந்து மொத்தம் 2,796 எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்புகள், 166 கிராம் ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா, 59.89 கிராம் எடையுள்ள 113 நைட்ராசெபம் போதை மாத்திரைகள் மற்றும் ரூ. 2.70 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ. 1 கோடி என மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், இந்த கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் தங்களுக்குள் தொடர்பு கொள்வதற்கு சிம்பிள் எக்ஸ் செயலியைப் பயன்படுத்தி வந்தததும், கிரிப்டோகரன்சி மூலம் பணப் பரிவர்த்தனை செய்ததும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கடந்த 2026ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் இந்தக் கும்பல் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு குறைந்தது 14 எல்எஸ்டி போதை ஸ்டாம்ப் பார்சல்களை அனுப்பியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த தொடர் விசாரணையின் மூலம் நாடு முழுவதும் போதைப் பொருள் கடத்தல் வலையமைப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் இன்னும் பலருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ள நிலையில், அவர்களை விரைவில் கைது செய்ய தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.

TAGGED:

NARCOTICS CONTROL BUREAU
LSD STAMP DRUG CASE
எல் எஸ் டி போதைப் பொருள்
போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு
LSD STAMP DRUG CHAIN DISCOVERD

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