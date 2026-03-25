திருநெல்வேலியை கை கழுவிய பாஜக; நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூரில் போட்டியிடுவது உறுதியானது
தற்போது திருநெல்வேலி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் நயினார் நாகேந்திரன், கடந்த 2001 முதல், ஐந்து சட்டமன்ற தேர்தல்களில் (2001, 2006, 2011, 2016, 2021) இதே திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார்.
Published : March 25, 2026 at 10:48 PM IST
திருநெல்வேலி: வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தாம் வழக்கமாக போட்டியிடும் திருநெல்வேலி தொகுதியில் இருந்து மாறி, சாத்தூரில் போட்டியிடுவது உறுதியாகி உள்ளது.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீடு செய்வதில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.
குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பெரிய கட்சிகளான திமுகவும், அதிமுகவும் ஏற்கனவே கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை இறுதி செய்த நிலையில், அடுத்த கட்டமாக தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்து வருகின்றன.
அதிமுக கூட்டணியில், மத்தியில் ஆளும் கட்சியான பாஜக 27 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது. அதேபோல், அமமுக 11 இடங்களிலும் பாமக 18 இடங்களிலும் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெரிய கட்சிகளில் முதல் ஆளாக, அதிமுக இன்று(மார்ச் 25) முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிரடியாக அறிவித்தார். மேலும் கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் விவரங்களையும் அவர் வெளியிட்டார். இந்நிலையில், பாஜகவின் மாநில தலைவரான நயினார் நாகேந்திரன், இந்த முறை தனது சொந்த மாவட்டத்தில் போட்டியிட போவதில்லை என்பது, தொகுதி அறிவிப்பின் மூலம் உறுதியாகி உள்ளது.
அதாவது பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அடங்கிய பட்டியலில், திருநெல்வேலி தொகுதி இடம் பெறவில்லை. இதனால் அந்த தொகுதியில் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிடவில்லை என்பது தெளிவாகி உள்ளது.
தற்போது திருநெல்வேலி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் அவர், கடந்த 2001 முதல், ஐந்து சட்டமன்ற தேர்தல்களில் (2001, 2006, 2011, 2016, 2021) இதே திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார்.
இதில் நான்கு முறை அதிமுக சார்பிலும், ஒரு முறை(2021) பாஜக சார்பிலும் களம் கண்டார். இந்த முறை அவர் தொகுதி மாறி போட்டியிடுவார் என ஏற்கெனவே பரவலாக பேசப்பட்டது. குறிப்பாக கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவர் திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதியில் பெயர் சொல்லும் அளவில் பெரிய திட்டங்கள் எதுவும் நிறைவேற்றவில்லை. இதற்கு எதிர்க்கட்சி என்பது ஒரு காரணமாக இருந்தாலும், அவர் அரசியல் நாகரிகத்தோடு முதல்வர் உள்பட திமுக முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் நட்பு பாராட்டுக்குரியவராக இருந்து வருகிறார்.
எனவே தனது சொந்த செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பெரிய திட்டங்களை தொகுதிக்கு கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்பது மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது. எனவே, அவர் மீது மக்கள் ஒருவித அதிருப்தியில் இருந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் செண்டிமென்ட் ரீதியாக கடந்த தேர்தல் வரலாற்றை பார்க்கும்போது திருநெல்வேலி தொகுதியில் திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வருகின்றன.
ஒருமுறை திமுக வெற்றி பெற்றால் மறுமுறை அதிமுகவும், ஒருமுறை அதிமுக வெற்றி பெற்றால் மறுமுறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. எனவே கடந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற்றதால், இந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பு மாறும் என்பது தேர்தல் கணிப்பாக உள்ளது.
இதற்கு முந்தைய தேர்தல்களில் அவர் அரசியலில் மாவட்ட அளவில் மட்டுமே ஜொலித்து வந்தார். அதனால் தோல்வியை பெரிதாக எடுத்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் தற்போது அவர் பாஜகவில் மாநில தலைவராக உள்ளார். எனவே இந்த முறை எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என முடிவெடுத்துள்ளார். இதன் காரணமாகவும் தொகுதி மாற முடிவு செய்தார் என்று கூறப்படுகிறது.
அதேபோல் ஆன்மிகத்தில் அதிக நாட்டம் கொண்ட நயினார் நாகேந்திரன் ஜோசியரை அணுகிய போது இந்த முறை திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நீங்கள் போட்டியிட வேண்டாம் என அட்வைஸ் சொன்னதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கடந்த தேர்தல்களை பார்க்கும்போது 2006, 2016 என 6ல் முடியும் ஆண்டுகளில் நடந்த தேர்தல்களில் நயினார் நாகேந்திரன் தோல்வியை தழுவியுள்ளார்.
இந்த முறை, 2026 என 6ல் முடியும் ஆண்டு என்பதால் நம்பர் ரீதியான சென்டிமெண்டிலும் அவர் தொகுதி மாற முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே அவர் திருநெல்வேலிக்கு பதிலாக விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக ஏற்கனவே ஈடிவி பாரத் பிரத்யேகமாக தகவல் சேகரித்து அதனை செய்தியாக வெளியிட்டிருந்தது.
இதுதொடர்பாக பாஜக நிர்வாகிகளிடம் பேசியபோது, அவர்கள் மேற்கண்ட கருத்தினை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர். இந்நிலையில் நாம் வெளியிட்ட செய்தியை உறுதி செய்யும் வகையில் இன்று வெளியான தொகுதி அறிவிப்பின் மூலம் பாஜக, திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிடவில்லை என்பது உறுதியானது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், ராதாபுரம் தொகுதி மட்டும் பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அங்கு நடிகர் சரத்குமாரின் ஆதரவாளர் ஒருவர் போட்டியிடப்போவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதும் உறுதியாகியுள்ளது.
இதுகுறித்து பாஜக நிர்வாகிகள் சிலரிடம் பேசியபோது அவர்கள் கூறுகையில், "இந்த முறை எங்கள் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளார். அதற்கான அனைத்து பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாகவே திருநெல்வேலி தொகுதி பாஜகவுக்கு ஒதுக்கப்படவில்லை. சாத்தூரில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட நாங்கள் ஒரு குழுவாக தயார் நிலையில் உள்ளோம். தலைவரின் உத்தரவுக்காக காத்திருக்கிறோம். அவர் சொன்னவுடன் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் நாங்கள் சாத்தூர் சென்று நயினார் நாகேந்திரன் வெற்றி பெற செய்ய முழுவீச்சில் தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுவோம்" என்று கூறினர்.