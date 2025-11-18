ETV Bharat / state

விஜய் - பாஜக கூட்டணிக்கு போய் விடுவார் என்ற சபாநாயகரின் ஆசை நிறைவேறும்! நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி!

துணை முதல்வர் உதயநிதியை முதல்வர் ஆக்குவதற்காக திமுக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று பாரதிய ஜனதாவின் தமிழ்நாடு தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

வ.உ சிதம்பரனாரின் திரு உருவ சிலைக்கு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 7:13 PM IST

திருநெல்வேலி: பாஜக கூட்டணியில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் இணைவார் என்ற சபாநாயகரின் ஆசை நிறைவேறும் என தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் கப்பலோட்டிய தமிழர் வ.உ சிதம்பரனாரின் 89 ஆவது நினைவு நாளை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி உள்ள மணி மண்டபத்தில் உள்ள அவரது திரு உருவ சிலைக்கு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர், "சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகளை போற்றுவதில் பிரதமர் மோடி முதல் நபராக இருக்கிறார். அறிவு திருவிழா என்ற பெயரில் நிகழ்ச்சி நடத்தி விட்டு அதற்கு எதிராகவே திமுகவினர் பேசியிருக்கிறார்கள். திமுகவினர் நாட்டு மக்கள் நலனுக்காக ஒரு போதும் உச்ச நீதிமன்றம் செல்வதில்லை. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக மத்திய அரசுக்கு எதிராகவே தமிழக அரசு போராடி வருகிறது. தொடர்ந்து போராடிக் கொண்டிருக்கிறது.

எஸ் ஐ ஆருக்கு எதிராக வருவாய் துறை அலுவலர்களை திமுக அரசு தான் தூண்டிவிட்டுள்ளது. தூய்மைப் பணியாளர்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்திய பிறகு இப்போது அவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு வழங்கப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு தேவை எல்லாம் நிரந்தர வேலை மட்டுமே. திமுகவுக்காக வேலை பார்த்த பிரசாந்த் கிஷோரின் கட்சி, பிகார் தேர்தலில் இரண்டு சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. அவர்களை வைத்து வேலை பார்த்தால் என்னவாகும்?

விஜய் ஆர்எஸ்எஸ் சித்தாந்தத்தை மனதில் வைத்து செயல்படுகிறார். பாஜகவுடன் கூட்டணியில் இணைவார் என சட்டப்பேரவை தலைவர் அப்பாவு பேசியிருக்கிறாரே? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த நயினார் நாகேந்திரன், அவர்களுடைய ஆசை நிறைவேறும் என்றார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் மற்ற கட்சிகளை சேர்ப்பது தொடர்பாக ஜனவரியில் பேசி முடிவெடுக்கப்படும். பலமான கூட்டணியால் மட்டும் ஆட்சியை பிடித்து விட முடியாது. இதற்கு முந்தைய காலங்களில் வலுவான கூட்டணி அமைத்த கட்சிகள் கூட தோல்வியை சந்தித்து இருக்கின்றன.

திமுக ஆட்சியில் சொத்து வரி உயர்ந்திருக்கிறது. சட்டம்- ஒழுங்கு சரியில்லை. பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடைபெற்று வருகிறது. கிராமங்கள் தோறும் கஞ்சா புழக்கத்தில் உள்ளது. திமுக அரசு அதை கண்டும் காணாமல் உள்ளது. மக்கள் நலனில் திமுக அரசுக்கு அக்கறை இல்லை. தமிழக மக்களை விட திமுக அரசு தன் மக்களே முக்கியம் என்று உள்ளது. துணை முதல்வர் உதயநிதியை முதல்வர் ஆக்குவதற்காக திமுக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது" என்று பேசினார்.

