கர்பா தாண்டியா, கெதியு... சென்னையில் வட இந்திய கலாச்சாரத்தை கண்முன் நிறுத்தும் நவராத்திரி தசரா கொண்டாட்டம்
சென்னையில் நடைபெற்று வரும் நவராத்திரி தசரா கொண்டாட்டம், வட இந்திய கலாச்சாரத்தின் வண்ணங்களையும் பாரம்பரியத்தையும் கண்முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தியுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 8:00 AM IST
-By. எஸ்.சிவக்குமார்
தீமையை அழித்து நன்மைக்கு உயிர் கொடுக்கும் உன்னத இறை ஆற்றலை பறைசாற்றும் பண்டிகையாக, இந்தியாவில் நவராத்திரி தசரா பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
'நவ' என்றால் ஒன்பது, 'ராத்திரி' என்றால் இரவுகள். ஒன்பது இரவுகள் துர்கை அம்மனின் அருள்வேண்டி விரதமிருந்து, பத்தாம் நாளில் தீமையை அழித்து நன்மை பெற்ற வெற்றியைத் தசரா விழாவாக கொண்டாடுவது இந்த பண்டிகையின் சிறப்பம்சமாகும்.
வட இந்தியாவில் கொண்டாடப்படும் நவராத்திரி மற்றும் தசரா பண்டிகை, இந்தியாவின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் தனித்துவமான கொண்டங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. குஜராத் மக்களால், சென்னையிலும் நவராத்திரி தசரா பண்டிகை களைகட்ட துவங்கி உள்ளது.
சென்னையில் வாழும் குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து தசரா பண்டிகையை ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடி வருகின்றனர். குறிப்பாக அம்மனுக்கு பூஜை செய்து வழிபட்டு, இசைக் கச்சேரிகள் நிகழ்த்தி, கர்பா, தாண்டியா நடனம் ஆடி, வடஇந்திய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வண்ண வண்ண உடைகள் அணிந்து உற்சாகமாக தசரா நவராத்திரி பண்டிகையை கொண்டாடி வருகின்றனர்.
சென்னை புரசைவாக்கத்தில் "நவரத்திரி மஹோத்சவ் - 2026" என்ற பெயரில், அக்டோபர் 10-ஆம் தேதி முதல் 19-ஆம் தேதி வரை 9 நாட்கள் தசரா நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. "குஜராத் சமாஜ்" மற்றும் "குஜராத் யூத் அசோசியேஷன்" சார்பில் இந்த விழா நடத்தப்படுகிறது.
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செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 10 மணி முதல் அதிகாலை 4.30 மணி வரை, இரவு முழுவதும் வட இந்தியர்கள் நாட்டுப்புற நடனங்களை ஆடி மகிழ்ந்தனர். அவர்கள், அம்மனுக்கு பூஜை செய்தும், வண்ண வண்ண உடைகள் அணிந்தும் கர்பா - தாண்டியா நடனம் ஆடி மகிழ்ந்தனர். இக்கொண்டாட்டத்தை காண தமிழ் மக்கள் இரவு நேரம் முழுவதும் கண்விழித்து கண்டு ரசித்தனர்.
கர்பா தாண்டியா
நவராத்திரி பண்டிகையின் முக்கிய அடையாளமே கர்பா தாண்டியா இரவு நேர நாட்டுப்புற நடனம்தான். கண்ணாடிகள் மற்றும் பலவண்ண நூல்களால் செய்யப்பட்ட பாரம்பரிய ஆடைகளான 'சானியா சோலி' மற்றும் 'கப்ரா ஆடைகள் அணிந்து, பாரம்பரிய சங்கிலிகள், பெரிய தோடுகள் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் அணிந்து பெண்கள் நடனம் ஆடியது காண்போரை கவர்ந்தது.
இதே போல் ஆண்கள் "கெதியு" என சொல்லப்படும் வண்ண உடை, பைஜாமா, தலைப்பாகை அணிந்து ஜோடியாக நடனமாடி மகிழ்ந்தனர். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ஒன்றாக கூடி ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் வகையில் இப்பண்டிகையை கோலாகலமாக கொண்டாடினர்.
நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாடப்படும் 9 நாட்களும் வடஇந்தியர்கள் கடுமையான விரதம் இருப்பார்கள். உணவுகளில் உப்பு சேர்க்காமல், பழங்கள் மற்றும் பால் பொருட்களை மட்டுமே உணவாக உட்கொள்வார்கள். தாங்கள் வழிபடும் அம்மனுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமான நைவேத்தியங்கள் படைக்கப்பட்டு, பூஜையின் முடிவில் மக்களுக்குப் பிரசாதமாக வழங்குகிறார்கள்.
நவராத்திரி பண்டிகை காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் கொலு வைப்பது போல, குஜராத் மக்கள் பூஜை அறையிலோ, பந்தல்களின் நடுவிலோ 'கத்கி' (Ghatasthapana) எனப்படும் மண்பானையில் முளைப்பாரியோடு கூடிய செடிகளை வளர்த்து, நடுவில் அம்மன் விளக்கேற்றி ஒன்பது நாட்களும் வழிபடுவார்கள்.
இந்த நவராத்திரி குறித்து முகேஷ் ஷா என்பவர் கூறுகையில், "சென்னையில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நவராத்திரி விழாவை யுனெஸ்கோ அங்கீகாரம் பெற்று, குஜராத்தின் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நடத்தி வருகிறோம். 9 நாட்களும் நவராத்திரியை முன்னிட்டு பல்வேறு அம்மன்களுக்கு தனித்தனியாக பூஜைகள் மற்றும் வழிபாடுகள் செய்யப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு இரவும் நடைபெறும் கர்பா, தாண்டியா நடனங்களில் 400 முதல் 500 பேர் வரை ஆர்வமுடன் பங்கேற்று ஆடுகின்றனர். சென்னையில் உள்ள குஜராத்தி மக்கள் மட்டுமின்றி, தமிழர்கள் மற்றும் பிற மொழி பேசுபவர்களும் இந்த விழாவில் ஆர்வம் காட்டி குடும்பத்துடன் பங்கேற்கிறார்கள். சென்னையில் வசிக்கும் சுமார் 30,000 குஜராத்தி மக்களில், தினமும் 1,000 பேர் வரை கலந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்தார்.
ரிஷிகா பவானி என்பவர் கூறுகையில், "நான் சென்னையில் பிறந்து வசித்து வந்தாலும், குஜராத்தி கலாச்சாரத்தின் மீது மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டு, வேறுபாடு பார்க்காமல் அனைவரும் ஒன்றாக மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் ஒற்றுமையோடும் இந்நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறோம். இரவுநேர நடன நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் காகரா, சனியா சோளி போன்ற ஆடைகளையும், ஆண்கள் பாரம்பரிய உடையான 'கெதியு' உடைகளையும் அணிகின்றனர். இதில் கண்ணாடி வேலைப்பாடுகள் (Mirror Work) மற்றும் பந்தேஜ் கலாச்சாரம் பிரதானமாக இடம்பெறுகின்றன" என்றார்.
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நவராத்திரி விழாவில் பங்கேற்க, கேரளாவை சேர்ந்த பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் சென்னை வந்திருந்தனர். அந்தக் குழுவை சேர்ந்த நடன ஆசிரியை வைஷ்ணவி லட்சுமிநாராயணன் கூறுகையில், "இந்த விழாவில் பங்கேற்க கேரளாவில் இருந்து முதல் முறையாக மாணவர்கள் வந்துள்ளனர். இந்த நடனம், இதன் வண்ணமயமான உடைகள் எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்துள்ளது. எங்கள் மாணவர்கள், கர்பா தாண்டியா நடனத்தைக் கண்டுகளித்ததுடன் அதை தாங்களும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆர்வம் கொண்டுள்ளனர்" என்று தெரிவித்தார்.
சென்னையில் நடைபெற்று வரும் நவராத்திரி தசரா கொண்டாட்டம், வட இந்திய கலாச்சாரத்தின் வண்ணங்களையும் பாரம்பரியத்தையும் கண்முன்னே நிறுத்தியுள்ளது. குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமின்றி, தமிழர்களும் கேரளக் கலைஞர்களும் இதில் ஆர்வமுடன் கலந்துகொண்டது, நமது நாட்டின் பன்முகத்தன்மையையும், கலாச்சார ஒற்றுமையையும் மிக அழகாகப் பறைசாற்றுகிறது.