இந்திய கடற்படை தினம்: சென்னையில் உள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் அதிகாரிகள் மரியாதை
கடல் எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதிலும், நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும் அயராது உழைக்கும் கடற்படை வீரர்களின் அர்ப்பணிப்பு இந்நாளில் நினைவு கூரப்படுகிறது.
Published : December 4, 2025 at 2:15 PM IST
சென்னை: இந்திய கடற்படை தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் அதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர்.
1971 ஆம் ஆண்டு இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே நடைபெற்ற போரில், ‘ஆபரேஷன் ட்ரைடென்ட்’ (Operation Trident) என்ற நடவடிக்கையின் கீழ், பாகிஸ்தானின் கராச்சி துறைமுகத்தில் இந்திய கடற்படை மேற்கொண்ட தாக்குதலில் பாகிஸ்தானின் கடற்படை கப்பல்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கையின் போது, ஏராளமான பாகிஸ்தான் கடற்படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
இந்த வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி இந்திய கடற்படை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில், இந்தியா- பாகிஸ்தான் போரின் போது சிறப்பாக பங்காற்றிய இந்திய ராணுவ வீரர்களின் சாதனைகள், அர்ப்பணிப்புகள் நினைவு கூரப்படுகிறது. ஏனென்றால், கடல் எல்லைகளைப் பாதுகாப்பதிலும், நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும் கடற்படை வீரர்கள் அயராது உழைக்கின்றனர்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் நம் தேசத்திற்கு இந்திய கடற்படை ஆற்றியுள்ள சாதனைகள் மற்றும் உழைப்பினை அங்கீகரிக்கும் விதமாக ‘இந்திய கடற்படை தினம்’ இன்று (டிச.4) வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, கடற்படை வீரர்களை கௌரவிக்கும் வகையில், நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படுகிறது.
அதே போல, தேசிய கடற்படை தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் கடற்படை அதிகாரிகள் வருடந்தோறும் மரியாதை செலுத்துவது வழக்கம். அந்த வகையில், இன்று கடற்படை போர் நினைவு சின்னம் மலர்களால் அலங்கரிப்பட்டு இருந்தது. தொடர்ந்து, இந்திய ராணுவத்தின் தெற்கு பகுதி தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் வி.ஸ்ரீஹரி மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் கடற்படை வீரர்கள், போரில் உயிர் நீத்தவர்களின் குடும்பத்தினர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
Navy Day greetings to all personnel of the Indian Navy. Our Navy is synonymous with exceptional courage and determination. They safeguard our shores and uphold our maritime interests. In the recent years, our Navy has focussed on self-reliance and modernisation. This has enhanced… pic.twitter.com/JxPqLiEc9x— Narendra Modi (@narendramodi) December 4, 2025
இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “இந்திய கடற்படை வீரர்கள் அனைவருக்கு வாழ்த்துகள். நமது கடற்படை வீரர்கள் தைரியம் மற்றும் உறுதிக்கு அடையாளமாகத் திகழ்கின்றனர். நமது கடலோரங்களையும், கடல்சார் நலன்களையும் பாதுகாக்கின்றனர். சமீபமாக நமது கடற்படை தன்னம்பிக்கை மற்றும் நவீனமயமாக்கலில் முன்னேறி வருவதால், நம் நாட்டின் பாதுகாப்பு மேலும் வலுவாகியுள்ளது. இந்த ஆண்டு தீபாவளியை ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் கடற்படை வீரர்களுடன் கழித்ததை, ஒருபோதும் மறக்க முடியாது. இந்திய கடற்படையின் எதிர்கால முயற்சிகள் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.