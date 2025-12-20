சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் 'மியாவாக்கி' அடர்வனம்; சென்னையின் பசுமை பரப்பு இவ்வளவு தானா?
கான்கிரிட் கட்டடங்களால் நிறைந்துள்ள சென்னை போன்ற மாநகரங்களுக்கு மியாவாக்கி அடர்வனம் ஒரு வரப்பிரசாதமாக உள்ளது.
Published : December 20, 2025 at 10:02 PM IST
By, எஸ். உசேன்.
உலக வெப்ப மயமாதல், காலநிலை மாறுபாடு என பல்வேறு வகையிலும் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளெல்லாம் அதற்கேற்ப முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகின்றன. தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு காரணமாக நகர வெப்பம் (Heat) எளிதில் ஏறுகிறது. தூய காற்று, ஆக்ஸிஜன் கிடைப்பது சவாலாகிறது. இதனை சீர்செய்யவே மியாவாக்கி முறை எனும் அடர்வனம் காடு உருவாக்கம் பெரிதும் பயன்படுகிறது.
சென்னை போன்ற மாநகரங்களில் வளர்ச்சி என்கிற பெயரில் மரங்களை விடவும் கான்கிரீட் கட்டடங்களே எங்கு பார்த்தாலும் அதிகமாக உள்ளது. இதுபோல் மக்கள் நெருக்கமாக வாழக்கூடிய இடங்களில் காடுகளை வளர்க்க முடியாத சூழல் ஏற்படுகிறது. இதற்கு மாற்றாகவே நகர்ப்புறங்களில் மியாவாக்கி காடுகள் வளர்க்கப்படுகிறது.
மியாவாக்கி உருவான விதம்:
மியாவாக்கி என்பது ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த தாவரவியலாளரான அகிரா மியாவாக்கி மிகச்சிறிய இடங்களில் அதிக செடிகள் மற்றும் மரங்களை வளர்த்து அடர்வன உருவாக்கத்தில் புதிய முறையை ஏற்படுத்தினார். பல சிறிய காடுகளை உருவாக்கியுள்ள இவரின் முயற்சியை பின்பற்றும் வகையில் அடர்வனம் உருவாக்கும் இந்த முறைக்கு அவரின் பெயரையே வைக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதும் மியாவாக்கி காடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது.
சென்னையில் மியாவாக்கி:
கான்கிரீட் காடாக மாறியுள்ள தலைநகர் சென்னையில் உள்ள காலி இடங்கள், நீர்நிலை ஓரங்கள், அரசு புறம்போக்கு இடங்கள் என பயன்படுத்தப்படாத இடங்களை அறிந்து, அதில் மியாவாக்கி அடர்வனங்களை மாநகராட்சி, தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து அமைத்து வருகிறது. குறிப்பாக சென்னையில் அடையாறு, தலைமைச் செயலக பூங்கா, சேப்பாக்கம், சோழிங்கநல்லூர், வளரசவாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் அடர்வனம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மியாவாக்கி முறை அடர்வனம் அமைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் உள்ள வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்துவதுடன் பறவைகள் அதிகம் வர வாய்ப்பு உள்ளதால், பறவைகளுக்கான உயிர் சூழல் உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது.
இந்நிலையில் மியாவாக்கி அடர்வனம் குறித்தும், அதன் தேவைகள் குறித்தும் ஈ டிவி பாரத்திடம் ஈசி ஃபாரஸ்ட் EasyForest நிறுவனர் ராமச்சந்திரன் கூறுகையில், ''கான்கிரிட் கட்டடங்களால் நிறைந்துள்ள சென்னை போன்ற மாநகரங்களுக்கு மியாவாக்கி என்கின்ற அடர்வனம் ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆகும்.
மியாவாக்கி வளர்க்கும் முறை:
மியாவாக்கி என்கிற அடர்வனம் காடு அமைக்க குறைந்தது 1000 லிருந்நு 1500 சதுர மீட்டர் இடமாவது வேண்டும். குறைந்தது அந்த சதுர மீட்டர் அளவு இருந்தால் தான் செடி, கொடி, மரம் ஆகிய கலவையாக 110 மரமாவது வைக்க இடவசதி இருக்கும். ஒரே மரமாக வைக்காமல் சின்ன சின்ன செடிகள், கொடிகள் அனைத்தும் கலந்து வைக்க வேண்டும். மாதுளை, கருவேப்பிலையை போல 15 அடி முதல் 20 அடி வரை வளரும் மரங்களை வைக்கலாம்.
1 ஏக்கருக்கு 800ல் இருந்து 1200 மரங்களையும், மீதம் செடி, கொடிகள் வைத்து மொத்த எண்ணிக்கை 4 ஆயிரம் எண்ணிக்கையில் அடர்வனம் வைக்கலாம். நமது ஊரின் நாட்டு மரங்களின் தண்டின் தடிமன் இரண்டு முதல் இரண்டரை வரையில் வளரும். அப்போது இடம் பற்றாக்குறை இருக்கக் கூடாது என்பதால் குறைவாக வைக்கிறோம். தண்டின் அளவை விட கீழே வேர்களும், மரத்தின் மேலே உள்ளே கிளைகளும் 10 மடங்கு பெரிதாக வளரும்.
நெருக்கமாக மரம் வைத்தால் இடவசதி இல்லாமல் சென்றுவிடும் என்பதால் குறைவாக மரங்கள் வைக்க வேண்டும். அடர்வனத்தில் வேப்ப மரம், புங்கை மரம் போன்ற நாட்டு மரங்களுக்கு இடையே 8 லிருந்து 10 அடி இடைவெளி இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் வளர்வதற்கு வசதியாக இருக்கும். கறிவேப்பிலை, பப்பாளி போன்ற சிறிய மரங்களுக்கு 2 லிருந்து 3 அடி இருந்தாலும் போதுமானது.
நாட்டு மரங்கள், சிறிய மரங்கள் அனைத்தும் கலவையாகத் தான் வைக்க வேண்டும். நாட்டு மரங்களின் வேர் அதிக இடங்களில் பரவும் என்பதால் இரண்டு நாட்டு மரங்களை ஒரே இடத்தில் அருகருகே வைத்தால் இரண்டு வேர்களும் இடித்துக்கொண்டு சரியாக வளராது. எனவே சிறிய மரங்களின் வேர் அதிக அளவுக்கு பரவாது என்பதாலும் நாட்டு மரங்கள், சிறிய மரங்கள் கலந்து வைக்க வேண்டும்.
உரம் வைப்பது எப்படி?
மியாவாக்கி மரங்களுக்கு நாட்டு உரம் மற்றும் வேதிப்பொருட்கள் இல்லாத உரம் பயன்படுத்த வேண்டும். பொதுவாக மண்ணை பரிசோதித்து அதில் எந்த தாதுக்கள் குறைவாக இருக்கிறதோ? அதற்கு ஏற்ற வகையில் தாதுக்களை சேர்த்து மண்புழு உரம், மாட்டுச் சாணம் உரம், ஆட்டுச் சாணம் உரம், கோழிச் சாணம் உரம், தென்னை நார் உள்ளிட்ட இயற்கை உரங்களை வைத்தும் மக்கும் குப்பைகளை வைத்தும் அடர்வனத்தை வளர்க்கலாம். சென்னை, கோயம்புத்தூர், சேலம் போன்ற மாநகரங்களில் அரசுகளே மக்கும் குப்பைகளை வைத்து உரம் தயாரிக்கிறது. அவற்றையும் வாங்கி அடர்வனத்தில் பயன்படுத்தலாம்.
பராமரிக்கும் முறை:
மியாவாக்கி அடர்வனத்தை முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை களையை அகற்றி, நீர் ஊற்றி பராமரிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு 2 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குள் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்து காடு போல் ஆகிவிடும். அதன் பிறகு அதனை பராமரிக்க தேவையில்லை. காலம் போக போக அதன் வளர்ச்சி இருக்கும். இந்த மண்ணிற்கு இந்த மரம் நன்றாக வளரும் என்பதை சோதித்து அதற்கு ஏற்ற மரங்களை நட்டு, அதற்கான தாதுக்களை உரங்களாக போடுவதால் அடர்வனம் காடுகள் வேகமாக வளர்கிறது.
அடர்வனத்தால் மாற்றம்:
அடர்வனம் வளர்ப்பதன் மூலமாக வெப்ப சூழல் குறையும். பசுமையான காட்டுச்சூழலில் பொது மக்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள முடியும். மக்களுக்கு தூய்மையான காற்றையும், சுகாதாரமான சூழலையும் தர முடியும். பருவக் காலத்துக்கு ஏற்ப ஒரு இடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு இடம்பெயரும் பறவைகள் (Migratory birds ) வருகை குறைந்து வரும் நிலையில் அடர்வனம் அதிகரித்தால் பறவைகளின் எண்ணிக்கை உயரும். அதற்கான உணவுகளும் அடர்வனத்தில் கிடைக்கும்.
நகர வெப்ப தீவு விளைவு (Heat Island Effect):
நகரங்களில் நகர வெப்ப தீவு விளைவு (Heat Island Effect) ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதாவது AC, இருசக்கர வாகனம், நான்கு சக்கர வாகனம், கட்டுமான பணிகள், கணிப்பொறிகள் மூலமாக உற்பத்தியாகும் வெப்பம் ஒரு இடத்தில் உறிஞ்ச (absorb) வேண்டும். சென்னை போன்ற மரங்கள் குறைவாக இருக்கும் இடத்தில் Observe ஆகாமல் அந்த வெப்பம் அங்கே சுற்றிக்கொண்டு இருக்கும், அடர்வனம் போன்றவை இருந்தால் வெப்பம் அங்கு உறிஞ்சும்.
பசுமை பரப்பு:
தேசிய பசுமை கொள்கையின் அடிப்படையில் 33% நகரம் பசுமை பரப்பில் இருக்க வேண்டும். தமிழகம் முழுவதும் 130060 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவிற்கு 23.7% தான் பசுமை பரப்பு உள்ளது. சென்னையைப் பொறுத்தவரை 426 சதுர கி.மீ பரப்பளவிற்கு சென்னையில் 33% பசுமை பரப்பு இருக்க வேண்டும். ஆனால் 12% தான் இருக்கிறது. இவ்வளவு குறைவாக இருப்பதால் சென்னை மக்களுக்கு சுத்தமான காற்று கிடைக்காது. வெப்பம் சற்று அதிகரித்தாலே மக்களை அதிகமாக பாதிக்கும்.
புயலால் முறிந்த மரங்கள்:
கடந்த 2016 ஆண்டு வந்த வர்தா புயலால் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளுர் மாவட்டங்களில் 45 ஆயிரம் மரங்களும், சென்னையில் மட்டும் 17 ஆயிரம் மரங்களும் முறிந்தது. அதைப்போலவே கடந்த 2018 ஆண்டு வந்த கஜா புயலால் தமிழகம் முழுவதும் பல லட்சக்கணக்கான மரங்கள் முறிந்ததாக தகவல் உள்ளது. இது போன்ற இழப்புகளுக்குப் பிறகும், தமிழகம் மற்றும் சென்னையின் பரப்பளவுக்கு ஏற்ற அளவில் அடர்வனங்கள் இன்னும் போதவில்லை. அதை அதிகரிக்க வேண்டும்'' என்றார்.
சென்னை போன்ற மாநகரங்களில் மரங்களின் நிழல்கள் எல்லாம் கான்கீரிட் நிழல்களாகவே மாறிவிட்டன. சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் குறுகிய நிலப்பரப்பில் அடர்வனம் காடுகள் வளர்ப்பை அதிகரித்து நகரத்தை பல்லுயிர் சூழலுக்கு உகந்ததாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எண்ணமாக உள்ளது.