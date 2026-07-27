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தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற இயற்கை வளங்கள் துறை ஆய்வு கூட்டம்

கனிம வளங்கள் துறையில் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை செயல்படுத்தி அதிக வருவாயை ஈட்டுவது தொடர்பாகவும், கனிம வளங்களுக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 6:01 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இயற்கை வளங்கள் துறை ஆய்வு கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

வரும் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் துவங்க உள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அனைத்து துறைகளின் சார்ந்த பல்வேறு அறிவிப்புகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில் பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் கடந்த ஒரு மாத காலமாக அனைத்து துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பட்ஜெட்டில் துறைவாரியாக இடம்பெறக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன? என்பது குறித்து தொடர் ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

அந்த வகையில் இன்றைய தினம் இயற்கை, கனிம வளங்கள் துறை சார்பில், அமைச்சர்கள் மற்றும் செயலாளர்களுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். குறிப்பாக இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் கனிம வள கொள்ளையை தடுத்து தமிழக அரசுக்கான வருவாயை அதிகரிப்பது தொடர்பாக முதல்வர் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் உள்ள தனித்துவமான 'தேரி' சிவப்பு மணல் குன்றுகளின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் செயற்கைக்கோள் படங்களின் உதவியுடன் அறிவியல் பூர்வமாக வரைபடமாக்கப்பட்டு, அவை பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலங்களாக அறிவிப்பது குறித்து முதல்வர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

மேலும் கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்களில் சூழலியல் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அணு கனிமச் சுரங்கத் திட்டங்களை (Atomic mineral mining projects) மூடுவது குறித்தும், கனிம வளங்களை வணிக நோக்கில் அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்டுவதைக் கட்டுப்படுத்தி, உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைப் பாதுகாப்பது குறித்து முதல்வர் இந்த கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், கனிம வளங்கள் துறையில் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை செயல்படுத்தி அதிக வருவாயை ஈட்டுவது தொடர்பாகவும், கனிம வள கடத்தலை தடுப்பது, வெளி மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்லும் கனிம வளங்களுக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இதனிடையே, ஆன்லைன் மூலமாக குவாரிகளை கண்காணிப்பது, வாகனங்களில் எடுத்து செல்லும் ஜல்லி, எம்.சாண்ட் உள்ளிட்டவற்றை கண்காணிப்பது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், அமைச்சர் மற்றும் துறைசார்ந்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

வரும் ஆகஸ்ட்-5ஆம் தேதி தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. தவெக அரசு பதவியேற்று முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் என்பதால் கூடூதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

TAGGED:

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்
இயற்கை வளங்கள் துறை ஆய்வு கூட்டம்
CHIEF MINISTER
NATURAL RESOURCES DEPARTMENT

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