"எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி; அதிகரிக்கும் இயற்கை எரிவாயு பயன்பாடு"
ஆந்திரா, பீகார், கர்நாடகா, கேரளம், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், உத்தரப் பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் இயற்கை எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது தமிழகத்தில் இந்த பணி தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.
Published : June 9, 2026 at 10:57 PM IST
சென்னை: சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை குறைக்க, இயற்கை எரிவாயு பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் வகையில் பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக 'திங்க் கேஸ்' பிராந்திய தலைவர் திருக்குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இயற்கை எரிவாயு பயன்பாட்டை அதிகரிக்க மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக, சென்னையில் இன்று அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்தியா முழுவதும் (LPG) சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாட்டை குறைக்க (PNH), இயற்கை எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் பணியை மத்திய அரசு தீவிர படுத்தியது. ஆந்திரா, பீகார், இமாச்சல பிரதேசம், கர்நாடகா, கேரளா, மத்திய பிரதேசம், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், உத்திர பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் இயற்கை எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது தமிழகத்தில் இந்த பணி தீவிரப்படுத்தி வருகிறது.
தற்போது தமிழகத்தில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, ராமநாதபுரம், வேலூர், திருப்பத்தூர் போன்ற பல்வேறு மாவட்டங்களில் இந்த பணி நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது தமிழக முழுவதும் தீவிரப் படுத்தி உள்ளது. காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மட்டும் சுமார் 500 கிலோ மீட்டருக்கு இயற்கை எரிவாயு குழாய் அமைக்கும் பணி இன்று நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் குழாய் மூலம் எரிவாயு பெறப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் தமிழக முழுவதும் அனைத்து வீடுகளிலும் குழாய் மூலம் இயற்கை எரிவாயு பயன்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசு தீவிரப் படுத்தி வருகிறது.
இதனால் சமையல் எரிவாயு (LPG) தட்டுப்பாடு குறையும். மேலும் சமையல் எரிவாயு விலையும் 15 சதவீதம் குறையும். இந்த இயற்கை எரிவாயு LPG எரிவாயுவை விட பாதுகாப்பானதாகவும் உள்ளது. தற்போது எங்கள் நிறுவனம் 52 சிஎன்ஜி நிலையங்களை இயங்கி வருகிறது. அடுத்த ஆண்டுக்குள் இதனை 70 நிலையங்களாக உயர்த்த திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 30,000-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பயனடையும். தூய்மையான போக்குவரத்து முறைக்கும் மாறுவதற்கும், இயற்கை எரிவாயு பயன்பாடு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.
வீடுகள் வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலை நுகர்வோருக்கு தூய்மையான எரிபொருளை வழங்குவதற்காக 500 கிலோ மீட்டருக்கு மேற்பட்ட ஸ்டீல் மற்றும் எம்.பி.பி குழாய்கள் அமைக்கும் பணியை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளோம். வளர்ச்சித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் குழாய் பதிக்கும் பணியை 550 கிமீக்கு மேல் விரிவுபடுத்த உள்ளோம். மேலும், குழாய் மூலம் எரிவாயு பெறும் வீடுகளின் எண்ணிக்கை 10,125-இல் இருந்து 20 ஆயிரமாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம். இதன் மூலம் தமிழக முழுவதும் எரிவாயு (PNG bank) பங்குகளை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது" என்றும் திருக்குமரன் கூறினார்.