ETV Bharat / state

' இவங்களுக்கெல்லாம் வெட்கமே கிடையாதா?' ஈமச்சடங்கு உதவித்தொகைக்கும் லஞ்சம் கேட்ட வட்டாட்சியர் கைது

இயற்கை மரணமடைந்த பெண்ணின் ஈமச்சடங்குக்கு அரசு வழங்கும் ரூ.25 ஆயிரத்தை பெற வந்த அப்பெண்ணின் மகனிடம் லஞ்சம் கேட்ட நாட்றம்பள்ளி தனி வட்டாட்சியரை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் கையும், களவுமாக கைது செய்தனர்.

நாட்றம்பள்ளி வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
நாட்றம்பள்ளி வட்டாட்சியர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 19, 2025 at 8:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: ஈமச்சடங்குகள் செய்வதற்காக அரசு வழங்கும் ரூ.25 ஆயிரத்தில் ரூ.2,000ஐ லஞ்சமாக கேட்ட தனி வட்டாட்சியரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் கையும், களவுமாக கைது செய்தனர்.

நாட்றம்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் பெருமாள் - மலர் தம்பதியர். மலர் கடந்த மாதம் உடல்நலக்குறைவு காரணாக இயற்கை மரணம் அடைந்தார். இவரது கணவர் உழவர் பாதுகாப்பு கூட்டுறவு சங்கம் உறுப்பினராக உள்ளார். சங்கத்தில் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இயற்கை மரணம் அடைந்தால், அவர்களின் ஈமச்சடங்குகளை செய்வதற்காக அரசு ரூ.25 ஆயிரம் உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது.

இந்தத் தொகையை பெறுவதற்காக மலரின் மகன் சேகர், நாட்றம்பள்ளி சமூக நல பாதுகாப்பு திட்ட தனி வட்டாட்சியரான வள்ளியம்மாவிடம் மனு அளித்துள்ளார். அந்த மனுவை பெற்றுக் கொண்ட அவர் சேகரிடம் ரூ.3,000 லஞ்சமாக கேட்டதாக தெரிகிறது.

லஞ்சம் பெறுவது சட்டவிரோதமானது என்பதை புரிந்துக்கொண்ட சேகர், இதுகுறித்து திருப்பத்தூர் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து திருப்பத்தூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி ராஜு, ஆய்வாளர் கௌரி தலைமையில் 5 பேர் கொண்ட குழுவினர் இந்த புகாரை விசாரிக்க தொடங்கினர்.

அப்போது அவர்கள் சேகரிடம் ரசாயனம் தடவிய பணத்தை லஞ்சம் கேட்ட தனி வட்டாட்சியர் வள்ளியம்மாளிடம் கொடுக்கும்படி அறிவுறுத்தினர். அதன்படி வள்ளியம்மாள் பணத்தை பெற்றபோது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அவரை கையும் களவுமாக பிடித்தனர். சுமார் 3 மணி நேரத்திற்கு மேலாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வள்ளியம்மாளிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையின்போது திடீரென தனி வட்டாட்சியருக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டதால் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அவர் நாட்றம்பள்ளி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.

இதையும் படிங்க: தலையில் கல்லை போட்டு கொலை! இரவில் நடந்த பயங்கரத்தால் பொதுமக்கள் பீதி!

இயற்கை மரணம் அடைந்த தமது தாயின் ஈமச்சடங்குக்காக அரசு அளிக்கும் 25 ஆயிரம் ரூபாயை பெறுவதற்காக வந்த இளைஞரிடம் லஞ்சம் பெற்ற தனி வட்டாட்சியர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பூட்டப்பட்ட கதவு

இதனிடையே, தனி வட்டாட்சியர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவமனையின் உள்ளே செய்தியாளர்கள் வருவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு விஜிலென்ஸ் பெண் கான்ஸ்டபிள் ஷாலினி என்பவர் மருத்துவமனை வளாக கதவை பூட்டினார். இதனால் வெளியில் இருந்தபடி செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்ப தொடங்கினர்.

இதை கண்ட மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவர் உதயகுமார் கதவை பூட்டிய அதிகாரி யார்? என்று கேள்வி எழுப்பியதுடன், இது மிகவும் தவறான செயல். சம்பவத்துக்கும் மருத்துவமனை நிர்வாகத்துக்கும் தொடர்பில்லை. அப்படி இருக்க எங்களது சம்மதமின்றி கதவை ஏன் மூடினார்கள் என கேட்க, இரு தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்தது. இதனால் மருத்துவமனையில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

TAGGED:

திருப்பத்தூர்
தனி வட்டாட்சியர்
லஞ்சம்
NATRAMPALLI TAHSILDAR
NATRAMPALLI TAHSILDAR BRIBE CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.