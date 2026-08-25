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விவசாயிகள் போராட்டத்தில் சர்ச்சை பேச்சு: உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தேசிய மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரை

உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சை கண்டித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த சென்னை மண்டல வழக்கறிஞர் பிரிவு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எஸ்பி.ஆதித்ய சோழன் ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின்
உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 9:12 PM IST

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சென்னை: விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஆபாசமாக பேசியதாக திமுக எம்.எல்.ஏ-வும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையத்துக்கு, தேசிய மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற காவிரி உரிமை மீட்பு போராட்டத்தில் பேசிய தமிழக சட்டப்பேரவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக புகார் எழுந்தது.

குறிப்பாக, காவிரி விவகாரத்தில் உதயநிதி தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்தபோது, கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் குறிப்பிட்ட நடிகையின் பெயரைச் சொல்லி கூச்சலிட, அப்போது அவர் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியதாக சர்ச்சை வெடித்தது. இந்த பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் கண்டனங்கள் எழுந்தன. மேலும், கரந்தை பகுதியைச் சேர்ந்த பைரவி என்பவர் தஞ்சை கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

அதன் பேரில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த தஞ்சாவூர் கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார், அவரை சென்னையில் இருந்து செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைத்து சென்றனர்.

இதற்கிடையே, உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் முன்பிணை கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், உதயநிதிக்கு முன்பிணை வழங்கியதோடு, காவல்துறை விசாரணை முடிந்ததும் அன்றைய தினமே அவரை விடுவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

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சுமார் 9 மணி நேரம் காவல் துறையின் வாகனத்தில் பயணித்த பிறகு உதயநிதி, செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் விசாரணைக்குப் பிறகு, இரவு 8.15 மணியளவில் போலீசார் உதயநிதி ஸ்டாலினை விடுவித்தனர்.

இதுபோன்ற சூழலில், உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சை கண்டித்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த சென்னை மண்டல வழக்கறிஞர் பிரிவு இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எஸ்பி.ஆதித்ய சோழன் ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.

அதில், “பெண்களுக்கு எதிராக ஆபாசமான பேச்சால் நடிகை த்ரிஷா மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” எனவும் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

அந்த புகாரை விசாரித்த தேசிய மகளிர் ஆணையம், உதயநிதி மீதான புகாரில் நடவடிக்கை எடுத்து, உரிய வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தும்படி, தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையத்துக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

TAGGED:

UDHAYANIDHI STALIN
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
உதயநிதி ஸ்டாலின்
தேசிய மகளிர் ஆணையம்
UDHAYANIDHI CONTROVERSY SPEECH

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