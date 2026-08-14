சுதந்திர தினம்: கொடியேற்றும் முன் நீதிமன்றங்களில் “வந்தே மாதரம்” கட்டாயம் - பதிவுத்துறை அறிவுறுத்தல்
அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என சட்டமன்றத்தில் அண்மையில் தமிழ்நாடு அரசு தீர்மானம் நிறைவேற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 14, 2026 at 12:29 PM IST
சென்னை: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, தேசிய கொடியேற்றும் முன் "வந்தே மாதரம்" கட்டாயம் பாடப்பட வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம், மதுரை அமர்வு மற்றும் கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு உயர் நீதிமன்ற பதிவுத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
நாடு முழுவதும் 80-ஆவது சுதந்திர தினம் நாளைய தினம் (ஆகஸ்ட் 15) கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, சுதந்திர தினத்தன்று தேசிய கொடியேற்றும் முன் “வந்தே மாதரம்” பாடப்பட வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம், மதுரை அமர்வு மற்றும் கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு உயர் நீதிமன்ற பதிவுத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதற்கு முன்னதாக கடந்த ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதற்கு முன்பு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக 15 நீதிபதிகள் பதவியேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட்டது.
இந்நிலையில், “தேசிய பாடலான வந்தே மாதரமும், அதை தொடர்ந்து தேசிய கீதமும் பாடப்பட வேண்டும். இரண்டையும் தனித்தனியாக பாடக்கூடாது” என சுற்றறிக்கை வெளியிட்டருப்பதாக, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தொடர்பான வழக்கில் மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்தது. மேலும், இறுதியாக தமிழ்த்தாய் பட வேண்டும் எனவும் சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நாளை (ஆகஸ்ட் 15) நடக்க உள்ள சுதந்திர தின விழாவின் போது, தேசியக் கொடியை ஏற்றுவதற்கு முன், வந்தே மாதரம் பாடல் பாடப்பட வேண்டும் எனவும், தேசியக் கொடி ஏற்றிய பின்பு தேசிய கீதம் பாடப்பட வேண்டும் எனவும், உயர் நீதிமன்றம், மதுரை அமர்வு, கீழமை நீதிமன்றங்களுக்கு உயர் நீதிமன்ற பதிவுத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும், வந்தே மாதரம் பாடலின் 150-வது ஆண்டை முன்னிட்டு, மத்திய அரசின் அறிவுரைப்படி, இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை பதிவாளர் தீப்தி அறிவுநிதி அறிவித்துள்ளார்.
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இதற்கு முன்னதாக, தேசிய கீதம் மற்றும் தேசியக் கொடிக்கு இணையாக, இந்தியாவின் தேசியப் பாடலான 'வந்தே மாதரம்' பாடலை அவமதிப்பவர்களையும் குற்றவாளிகளாக கருதி தண்டிக்கும் "தேசிய கௌரவம் மீதான அவமதிப்புகள் தடுப்புத் திருத்தச் சட்டம், 2026"கடந்த ஆகஸ்ட் 11 முதல் அமலுக்கு வந்தது.
அதன்படி, தேசிய பாடல் பாடப்படும் போதோ அல்லது இசைக்கப்படும் போதோ அதை அவமதிக்கும் செயலில் ஈடுபடுவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை வழங்குவதற்கு அம்மசோதா வழிவகுக்கிறது.