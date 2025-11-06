டிஜிட்டல் செயலிகள் மூலம் கடலோர மாவட்டங்களில் மீன்வள கணக்கெடுப்பு பணி!
வியாஸ் பாரத், வியாஸ் சூத்ரா என்ற இரண்டு டிஜிட்டல் செயலிகள் மூலம் இந்த கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெறுகிறது.
Published : November 6, 2025 at 1:19 PM IST
தூத்துக்குடி: மீனவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மீனவ பகுதிகளில் வீடு, வீடாக சென்று மீன்வள கணக்கெடுப்புகள் நவம்பர் 3 முதல் நடைபெற்று வருகிறது.
தேசிய கடல் மீன்வள கணக்கெடுப்புப் பணி கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள மீனவ கிராமங்களில் மத்திய கடல் மீன் வள ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் இந்திய மீன்வள கணக்கெடுப்பு நிறுவனம் சார்பில் நடைபெற்று வருகிறது. நவம்பர் 3-ம் தேதி முதல் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கணக்கெடுப்பு பணியானது, தூத்துக்குடி மாநகர பகுதிகளில் தொடங்கியது.
இது குறித்து மீன்வள கணக்கெடுப்பு பணியாளர் கேத்தரின் கூறுகையில், ம் போது, "இந்த கணக்கெடுப்பு பணி மூலம் மீனவர்களுக்கான நலத் திட்டங்கள், மீன்பிடி துறைமுகங்கள், மீனவ கிராமங்களில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், மீனவர்களுக்கு தேவையான மீன் பதனிடும் தொழிற்சாலை வசதி உள்ளதா? ஐஸ்கட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை உள்ளதா? மீன்பிடி படகுகள் கட்டும் தளம் உள்ளதா? மீனவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் அந்த இடங்களில் உள்ளதா? என்பதை அறிந்து கொள்ள உதவும்.
முதன் முறையாக டிஜிட்டல் செயலிகள் மூலம் கணக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது. இதற்காக இரண்டு செயலிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. வியாஸ் பாரத், வியாஸ் சூத்ரா என்ற செயலிகள் மூலம் இந்த கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெறுகிறது.
வியாஸ் பாரத் செயலி ஒவ்வொரு வீடாக சென்று கணக்கெடுக்கக் கூடிய கணக்கீட்டாளர்களுக்கும் அவர்கள் எடுக்கக் கூடிய அந்த கணக்கீடானது வியாஸ் சூத்ரா ஆப் மூலம் மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிலைய அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு ஊழியர்கள் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டு டேட்டா சென்டருக்கு அனுப்பப்படும். கணக்கிட்டாளர்கள் தரவுகளை உடனடியாக டேட்டா சென்டருக்கு அனுப்புவதால் அவை டிஜிட்டல்மயமாக்கப்பட்டு உடனடியாக மத்திய அமைச்சகத்திடம் கொடுக்கப்படும்.
இந்த கணக்கெடுப்பில் மீனவர்களின் குடும்பங்கள் என்ன வகையான மீன் பிடிப்பில் ஈடுபடுகிறார்கள்? எந்த வகையான படகு மூலம் தொழில் செய்கிறார்கள்? எந்த மாதிரியான வலைகளை பயன்படுத்துகிறார்கள்? மீனவ கிராமங்களில் மீன்பிடி இறங்குதளம் உள்ளதா? மீன்பிடி துறைமுகம் உள்ளதா? மீன் பதன தொழிற்சாலை உள்ளதா? மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு செல்லக்கூடிய வசதிகள் உள்ளதா? என்பது போன்ற அனைத்து விஷயங்களையும் ஒருங்கிணைத்து சுமார் 170 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு கணக்கெடுப்பு நடைபெறுவதால் இதற்கு தேசிய மீன்வள கணக்கெடுப்பு என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தூத்துக்குடியில் உள்ள மத்திய கடல் மீன் வள ஆராய்ச்சி நிலையம் மூலம் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களில் சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்களில் இந்த கணக்கெடுப்பு பணியானது நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.