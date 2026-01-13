செங்கல்பட்டு நிறுவனம் மீதான காற்று மாசு வழக்கு; தமிழக அரசுக்கு தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவு

ETV Bharat / state

Published : January 13, 2026 at 8:41 PM IST

சென்னை: சிட்கோ நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேறிய கரும் புகையால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டது குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக அரசுக்கு தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அட்வான்ஸ்டு பயோடெக் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ற மருத்துவ அறுவை சிகிச்சைக்கான உபகரணங்களை தயாரிக்கும் தனியார் நிறுவனம் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தது. அது குறித்த மனுவில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், ஆலத்தூர் சிட்கோ வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அன்ஜன் டிரக்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேறும் கரும்புகையால் காற்று மாசு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளால் நிலத்தடி நீர் மற்றும் அந்த பகுதி நிலங்கள் மாசடைந்துள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கு தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அதன் உறுப்பினர்கள் புஷ்பா சத்தியநாராயணா மற்றும் சத்யபோபால் கோர்லபாடி தலைமையிலான அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அட்வான்ஸ்டு பயோ டெக் ப்ராடக்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கரும் புகையால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

இந்த நிறுவனத்தால் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளிலும் உள்ள மக்கள் சுவாச கோளாறு, ஆஸ்துமா, சருமத்தில் அரிப்பு, நரம்பியல் பாதிப்பு, கல்லீரல் சேதம், கர்ப்பிணிகளுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு பிறவிக் குறைபாடுகள், கழிவு நீர், நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு, வயல்வெளி விளைச்சல் குறைவு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுவதாக வாதிட்டார்.

இதையடுத்து உத்தரவிட்ட தென் மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாயம், மனுதாரர் அளித்த மனுவை உரிய பரிசீலனை செய்து 8 வார காலத்திற்குள் சட்ட விதிகளின் படி நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டது.

