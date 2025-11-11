குழந்தைகள் முதல் மூதாட்டி வரை பாலியல் குற்றங்களுக்கு ஆளாக என்ன காரணம்? இந்த அவலத்துக்கு தீர்வு தான் என்ன?
2020 முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு வரை கொலைக்குட்பட்ட பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைகள் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்திருப்பதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பக (NCRB) புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : November 11, 2025 at 6:35 PM IST
சென்னை: பாலியல் குற்றங்களுக்கு போதைப்பழக்கம் முக்கிய காரணமாக உள்ளது. போதிய விழிப்புணர்வு மற்றும் தாமதமான தண்டனையே குற்றங்கள் அதிகரிக்க வழிவகை செய்வதால், விரைந்து நீதி கிடைக்க செய்வதே இதுபோன்ற குற்றங்களை தடுக்க சிறந்த வழி என பல்வேறு பெண்கள் அமைப்பினர் வலியுறு்ததி உள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அண்மையில் கோயம்புத்தூரில் ஆண் நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்த பெண் ஒருவரை, மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து பெண் குழந்தைகள், இளம் பெண்கள், பள்ளி, கல்லூரி மாணவிகள், மூதாட்டிகள் என பல்வேறு வயதுடைய பெண்களும் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாவது வேதனைக்குரிய விஷயமாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பாக ‘தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம்’ (National Crime Records Bureau - NCRB) அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள், பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து மீண்டும் கவலை எழுப்பும் வகையில் அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 2020 முதல் 2023 ஆம் ஆண்டு வரை, தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த கொலைக்குட்பட்ட பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைகள் குறித்த புள்ளிவிவரங்கள் அதிர்ச்சி அளிப்பவையாக உள்ளன.
கொலைக்குட்பட்ட பாலியல் குற்றங்கள் மற்றும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் :
|ஆண்டு
|பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
|பதிவான பாலியல் வழக்குகள்
|2020
|3 பேர்
|389 வழக்குகள்
|2021
|5 பேர்
|422 வழக்குகள்
|2022
|6 பேர்
|421 வழக்குகள்
|2023
|9 பேர்
|365 வழக்குகள்
இதில் குறிப்பாக, குழந்தைகள் முதல் மூதாட்டிகள் வரை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான சில முக்கிய வழக்குகளை தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. அதில், அண்மையில் கோயம்புத்தூரில் ஆண் நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்த மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கு, காஞ்சிபுரத்தில் பள்ளி மாணவியை சக மாணவர்கள் தாக்கி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கு, திருவள்ளூரில் 10 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு வன்கொடுமைக்கு உள்ளான வழக்கு உள்ளிட்டவை மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் சென்னை, கடலூர், கிருஷ்ணகிரி, ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் குழந்தைகள் முதல் மூதாட்டிகள் வரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, கடந்த 2024 மற்றும் நடப்பாண்டிலும் தமிழகத்தில் பல்வேறு பாலியல் குற்ற வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால் இதுகுறித்த புள்ளி விவரங்கள் வெளியாகவில்லை.
தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நிகழும் பாலியல் வன்கொடுமைகள் குறித்து பல்வேறு பெண்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசினர். ‘
சமூக வலைதளங்களை கையாளுவதில் தெளிவு வேண்டும்
ஓய்வுபெற்ற கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் அனுசுயா கூறும்போது, "பெரும்பாலான பாலியல் குற்றங்களுக்கு போதைப்பழக்கம் முக்கிய காரணமாக உள்ளது. இதனால் போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தை முற்றிலுமாக ஒழிக்க வேண்டும். வெளியூர்களில் தங்கி படிக்கும் மற்றும் பணிபுரியும் பெண்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். சமூக வலைதளங்கள், ஆன்லைன் செயலிகள் மூலம் ஆண் நண்பர்களுடன் பழகுவதில் தெளிவு வேண்டும். ஏனெனில், பழகியவர்களை தனியாக நேரில் சந்திக்கும்போது அவர்கள் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கூட்டு பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடும் சம்பவங்களும் நிகழ்கின்றன. மேலும் நகை, பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு பெண்ணை பாலியல் கொடுமை செய்து கொலை செய்யும் சம்பவங்களும் நடக்கின்றன," என்றார்.
வெளிச்சத்துக்கு வராத குற்றங்கள்
"தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் புகார் கொடுக்காமல் எத்தனையோ பாலியல் குற்றங்கள் மறைக்கப்படுகின்றன. வெளியில் தெரிந்தால் சமூகம் தவறாக பேசும், திருமணம் நடக்காது போன்ற அச்சம் பெண்கள் மத்தியில் இன்றும் பரவி கிடக்கிறது. இத்தகைய மனப்பான்மையிலிருந்து பெண்கள் வெளியே வர வேண்டும். பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிராக பெண்கள் தைரியமாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். தாமதமான தண்டனையே குற்றங்கள் அதிகரிக்க முக்கிய காரணிகளாக உள்ளது. மேலும் பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்பான சட்டங்கள், தண்டனைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை என்பதையே இந்த புள்ளி விவரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. போக்சோ (POCSO) மற்றும் பிஎன்எஸ் (BNS) என அனைத்தும் கடுமையான சட்டங்களாக உள்ளன. இவைகுறித்து பொதுமக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வை தமிழக அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும்" என்று அனுசுயா கூறினார்.
போதைப்பொருளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்
அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்க தலைவர் பிரமிளா கூறும்போது, "இந்தியா முழுவதும் பெண்கள் மீதான வன்முறைகள், பெண் குழந்தைகள் மீதான வன்முறைகள் பரவலாக அதிகரித்துள்ளன. இதற்கு முக்கிய காரணம் போதைப்பொருள்கள் தான். இதனை கட்டுப்படுத்த அரசுநடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பல்வேறு பாலியல் வழக்குகளுக்கு தாமதமான நீதி கிடைக்கிறது. இருக்கும் சட்டங்களை முறையாக அமல்படுத்த வேண்டும். பாலியல் வழக்குகளில் காவல் துறையின் அணுகுமுறை முன்பை விட சற்று மாறியுள்ளது.
கோவை சம்பவத்தில் 24 மணி நேரத்தில் காவல் துறையின் கடுமையான முயற்சியால் வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் சுட்டு பிடிக்கப்பட்டனர். பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தர, தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை பெண்கள் தைரியமாக வெளியில் சொல்ல முன்வர வேண்டும்.
அதேசமயம், பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டியது சமூகத்தின் கடமை. சமூகம் என்றால் மத்திய அரசு, மாநில அரசு, மாவட்ட நிர்வாகம், காவல்துறை, நீதித்துறை, குடும்பம் என அனைத்தும் பெண்களின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும” என்றார்.
பாலியல் குற்றங்களுக்கு விரைவான நடவடிக்கை அவசியம்
பெண்கள் பாதுகாப்பு பாலின நீதி கூட்டு இயக்கத்தைச் சேர்ந்த மதினிசெல்வி கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டில் சிறுமிகள் முதல் 80 வயது மூதாட்டி வரை பாலியல் குற்றங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்ட தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த குற்றங்கள் தமிழகத்தை விட மற்ற மாநிலங்களில் அதிகளவில் பதிவாகியுள்ளன. ஆனால் அவை குறித்தான தரவுகள் வெளியிடப்படவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியான மகளிர் நீதிமன்றங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அவை விரைவு நீதிமன்றங்களாக செயல்பட வேண்டும். தாமதமான நீதி என்பது மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமம். அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் பெண்கள் கண்காணிப்பு குழுக்கள் தொடங்கப்பட வேண்டும். எந்த இடத்தில் பாலியல் சம்பவங்கள் நடக்கின்றன என்பது குறித்து ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பாதிக்கப்படும் பெண்களின் விவரங்கள் வெளிவராமல் காவல் துறை பாதுகாக்க வேண்டும். விரைந்து நீதி கிடைக்க செய்வதே இதற்கு ஒரே வழி" என்றார்.
பாலியல் வன்கொடுமைகளை தடுக்க, பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு சட்டங்கள் கடுமையாக இருந்தாலும், அவற்றை விரைவாக நடைமுறைப்படுத்துதல் தான் முக்கியம் என்பதே பெண்கள் அமைப்பினரின் ஒருமித்த கருத்தாக உள்ளது.