மூதாட்டி வன்கொடுமை: தமிழக அரசுக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ்

சென்னை வேளச்சேரியில் மூதாட்டியை இரண்டு இளைஞர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

Published : May 31, 2026 at 2:17 PM IST

சென்னை: மூதாட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில், 7 நாட்களுக்குள் விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழ்நாடு அரசுக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

சென்னை வேளச்சேரியில் 61 வயது மூதாட்டியை இரண்டு இளைஞர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தேசிய மகளிர் ஆணையம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளது. அதில் 'மூதாட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் உடனடி விசாரணை நடத்தி, இதுவரை என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது உள்ளிட்ட விவரங்கள் அடங்கிய விரிவான அறிக்கையை ஏழு நாட்களுக்குள் சமர்பிக்கப்பட வேண்டும்' என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு டிஜிபி சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்திற்கும், தனிப்படை போலீசாக்கும் தகவல் அனுப்பி உடனடி நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில் தமிழ்நாடு அரசின் அறிக்கை கொடுக்கப்பட்ட பிறகு, அடுத்தக் கட்ட நடவடிக்கை குறித்து தேசிய மகளிர் ஆணையம் முடிவு எடுக்கும் என கூறப்படுகிறது.

சென்னை வேளச்சேரி பகுதியில் நேற்று முன்தினம் மூதாட்டியை வடமாநிலத்தை சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தனர். இதுதொடர்பாக வேளச்சேரி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்ததில், அதே பகுதியில் உணவகத்தில் வேலை செய்து வந்த 2 வடமாநில இளைஞர்கள் மூதாட்டிக்கு பணம் தருவதாக அழைத்து சென்று பாலியில் வன்கொடுமை செய்ததும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து பீகாரை சேர்ந்த அந்த இரண்டு இளைஞர்களையும் காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் மதுபோதையில் அவர்கள் இந்த செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இருவர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பாதுகாப்பு, சட்ட நடவடிக்கை குறித்து தேசிய மகளிர் ஆணையம் தமிழ்நாடு அரசிடம் இருந்து அறிக்கை கேட்டுள்ளது.

