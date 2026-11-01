25 ஆண்டுகள் 3,610 ஆதரவற்ற உடல்கள் நல்லடக்கம்... உறவுகள் கைவிட்டாலும் மனிதநேயம் கைவிடாது என்பதை நிரூபித்த ரியல் ஹீரோ மணிமாறன்!
உறவினர்களால் கைவிடப்பட்டு, ஆதரவின்றி உயிரிழக்கும் நபர்களின் உடல்களை காவல்துறையின் உரிய அனுமதியுடன் தனது சொந்த செலவில் நல்லடக்கம் செய்து வருகிறார் மணிமாறன்.
Published : November 1, 2026 at 5:05 PM IST
- BY முருகன்.கே
வேலூர்: ஆதரவற்றோர், உறவினர்களால் கைவிடப்பட்டோர் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களுக்கு உரிய இறுதி மரியாதை செலுத்தி அடக்கம் செய்து வருவதை தன் வாழ்நாளின் முக்கிய கடமையாக கருதி செயலாற்றி வருகிறார் மணிமாறன்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், தலையாம்பள்ளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தேசிய விருதாளர் மற்றும் சமூக சேவகர் பா. மணிமாறன் (40). உறவினர்களால் கைவிடப்பட்டு, ஆதரவின்றி உயிரிழக்கும் நபர்களின் உடல்களை காவல்துறையின் உரிய அனுமதியுடன் தனது சொந்த செலவில் நல்லடக்கம் செய்து வருகிறார்.
இவர் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆதரவற்றோர், உறவினர்களால் கைவிடப்பட்டோர் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களுக்கு உரிய இறுதி மரியாதை செலுத்தி அடக்கம் செய்து வருவதை தன் வாழ்நாளின் முக்கிய கடமையாக கருதி செயலாற்றி வருகிறார்.
இந்த நிலையில்தான் வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பல மாதங்களாக உறவினர்கள் யாரும் உரிமை கோராமல் ஓர் பெண்ணின் உடல் இருப்பது அண்மையில் மணிமாறனுக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது. உடனே அந்த உடலை நல்லடக்கம் செய்ய மணிமாறன் முன்வந்தார்.
மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் தேவையான நடைமுறைகளை மேற்கொண்டு, காவல்துறையின் உரிய அனுமதியையும் பெற்று அப்பெண்ணின் உடலை வேலூர் பாலாற்றங்கரை மயானத்திற்கு எடுத்துச் சென்று அவர் நல்லடக்கம் செய்தார்.
அங்கு மாலைகள் உள்ளிட்ட இறுதி சடங்கிற்குத் தேவையான அனைத்துப் பொருட்களையும் தனது சொந்த செலவில் வாங்கி, அவர் உரிய இறுதி மரியாதை செலுத்தி அப்பெண்ண்ன் உடலை நல்லடக்கம் செய்தார். இந்த பணியின்போது விரிஞ்சிபுரம் காவல் நிலைய தலைமை காவலர் கஜேந்திரனும் உடனிருந்தார்.
காவல்துறையின் ஒத்துழைப்பு
ஆதரவற்றவர்களின் உடல்களை அடக்கம் செய்வதில் காவல்துறையின் சட்டநடைமுறைகள் மற்றும் அனுமதி மிகவும் அவசியம். அந்தவகையில், உரிய விசாரணை மற்றும் நடைமுறைகளுக்குப் பிறகு உடலை நல்லடக்கம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், மணிமாறனின் இந்த மனிதநேயப் பணிக்கு காவல்துறையினரும் உறுதுணையாக இருந்து வருகின்றனர்.
சொந்த செலவில் செய்கிறேன்
தன்னுடைய இந்த சமூக சேவை குறித்து மணிமாறன் கூறுகையில், "இறந்த பிறகு ஒருவருக்கு உறவினர்கள் இருக்கிறார்களா, இல்லையா? என்பது முக்கியமல்ல. ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் மரியாதையான இறுதி அஞ்சலி கிடைக்க வேண்டும். ஆதரவற்ற நிலையில் இருக்கும் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் உரிய மரியாதையின்றி கிடப்பதைப் பார்க்கும்போது மனவேதனையாக இருக்கும்.
அதனால் கடந்த 25 ஆண்டுகளாக இந்த சேவையைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறேன். என்னால் முடிந்தவரை எனது சொந்த செலவிலேயே இறுதிச்சடங்குகளைச் செய்து வருகிறேன். இறந்தவர்களுக்கும் மரியாதை கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எனது நோக்கம்" என்றார்.
தேசிய மற்றும் மாநில விருதுகள்
மணிமாறனின் இந்த சமூக சேவையை பாராட்டி கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டில் அப்போதைய மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி அவருக்கு தேசிய விருதை வழங்கி கவுரவித்தார். அத்துடன் அவருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் தொகையும் வழங்கப்பட்டது. இதேபோல், அதே ஆண்டில் அப்போதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா 2015ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில இளைஞர் விருதை வழங்கினார்.
இதுமட்டுமின்றி, கடந்த ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவின்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் மணிமாறனுக்கு சிறந்த சமூகப் பணியாளர் விருதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கி கௌரவித்தார்.
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3,610 உடல்கள் நல்லடக்கம்
இதுவரை தமிழ்நாடு முழுவதும் 3,610 ஆதரவற்றவர்களின் உடல்களை தனது சொந்த முயற்சியால் நல்லடக்கம் செய்துள்ளார். ஆகையால், மணிமாறனின் மனிதநேயச் சேவை அரசுகள் மட்டுமின்றி பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
முக்கியமாக அவரது சமூக சேவையைப் பாராட்டி வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பொதுமக்கள் வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் குவித்து வருகின்றனர். உறவுகள் கைவிட்டாலும் மனிதநேயம் கைவிடாது என்பதைத் தனது செயலால் நிரூபித்து வரும் மணிமாறனின் சேவை, சமூகத்திற்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறது.