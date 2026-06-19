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தேசிய கீதம் எத்தனை முறை பாட வேண்டும் என்பதை நானே தீர்மானிப்பேன்- சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர்

தற்போது நாட்டுப்பண் இரண்டு முறை பாடப்பட்டுள்ளது. இது வரும் காலத்தில் மூன்று முறையாகும், நான்கு முறையாகும். இதுவே நடைமுறையாக மாறிவிடும் என முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு கூறினார்.

சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர்
சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 2:36 PM IST

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சென்னை: தேசிய கீதம் எத்தனை முறை பாட வேண்டும் என்பதை நானே தீர்மானிப்பேன் என்று சட்டப் பேரவையின் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது நாளான இன்று (ஜூன் 19) மேகதாது அணைக்கு எதிரான அரசின் சிறப்பு தனித்தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது.

அதைத் தொடர்ந்து நடந்த ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தில் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர், ஆளுநரின் உரையின் போது தேசிய கீதம் இரண்டு முறை பாடப்பட்டது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு பதிலளித்து பேசிய அவை முன்னவரும், அமைச்சருமான செங்கோட்டையன், "140 கோடி மக்கள் தேசிய கீதத்தை ஏற்று வாழும் இந்திய நாட்டில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இரண்டு முறை தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கது" என்றார்.

அப்போது சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் கூறுகையில், "ஆளுநர் உரையின் போது தமிழ்தாய் வாழ்த்துக்கு பிறகு தான் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் நீங்கள் எவ்வாறு உறுதியாக உள்ளீர்களோ அதே நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்களும் உள்ளோம். இந்த பிரச்சனை உறுப்பினர்கள் மற்றும் மக்கள் ஏற்கும் வகையில் சுமூகமாகத் தீர்க்கப்பட்டுவிட்டது.

மாநில உரிமையையும் மக்களின் உரிமையையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம். உழவுக்கு கை கொடுப்போம் என்பது தான் இந்த ஆளுநர் உரையின் அடிப்படையாக இருந்தது. அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும்" என்றார்.

தொடர்ந்து அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "முதலமைச்சர் பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் முதலில் பாடவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. நிகழ்ச்சி ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததால் மாநில அரசால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால், அதற்கு பின் அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் முதலில் பாடப்படுகிறது. அதே போல் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத் தொடரிலும், முதலில் வந்தே பாரதம் பாடல் பாட வேண்டுமென ஆளுநர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது .

ஆனால் பேரறிஞர் அண்ணா கொண்டு வந்த மாநில கொள்கையில் உறுதியாக இருந்த நம் முதலமைச்சர் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. ஆளுநர் முன்பு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. இது தான் தமிழ்நாட்டின் புதிய தலைமையில் முதலமைச்சரின் மெசேஜ். நாங்கள் எப்போதும் மாநில கொள்கையில் உறுதியாக நிற்போம்" என தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, "ஆளுநர் உரையில் முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாட வேண்டும். நிறைவாக நாட்டுப்பண் பாடவேண்டும் என்பது தான் நடைமுறை. மாநில உரிமைகளை பறிப்பதற்கான பல்வேறு குளறுபடிகள் கடந்த திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்றன. அதை தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தீர்மானத்தின் வாயிலாக எதிர்த்தார்.

ஆளுநர் வெளியேறிய சம்பவம், இந்த மன்றத்தில் மூன்று முறை நடந்துள்ளது. ஆனால் ஆளுநர் முன்பு இப்போது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடியது ஏற்புடையது. இதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஆனால் நிறைவாக பாட வேண்டிய நாட்டுப்பண் இரண்டு முறை பாடப்பட்டுள்ளது. இது வரும் காலத்தில் மூன்று முறையாகும், நான்கு முறையாகும். இதுவே நடைமுறையாக மாறிவிடும்" என்றார்.

இதற்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "தேசிய கீதம் எத்தனை முறை படப்பட வேண்டும் என்பதை நான் தான் தீர்மானிப்பேன். நடந்தது நல்லதாக நடந்துள்ளது. இனி நடப்பவை எல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கும்" என்றார்.

TAGGED:

தேசிய கீதம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
TN ASSEMBLY SPEAKER JCD PRABHAKAR
MINISTER AADHAV ARJUNA
MINISTER SENGOTTAIYAN

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