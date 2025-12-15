திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் கடவுள்கள் வேடத்தில் வந்து மனு அளித்த நரிக்குறவர்கள்
தர்ஹா நிர்வாகம் எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காத நிலையில் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால் மத கலவரம் ஏற்பட்டு விடும் என பொய்யான காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன என ஜெய்கணேஷ் கூறினார்.
Published : December 15, 2025 at 3:52 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என கடவுள்களின் வேடத்தில்
வந்து நரிக்குறவர் சமூக மக்கள் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர்.
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. கடந்த சனிக்கிழமை திருப்பரங்குன்றம் கிராம மக்கள் பங்கேற்ற அடையாள உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 100 பேர் பங்கேற்றனர்.
அது மட்டுமன்றி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இது குறித்த வழக்கு விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் கோயில் நிர்வாகம் தர்ஹா மற்றும் அரசுத் தரப்பு என 3 தரப்பினரிடமும் நீதிபதிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு நரிக்குறவர் கூட்டமைப்பு சார்பில் திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இன்று மனு அளித்தனர்.
முருகன், வள்ளி, ராமர், லட்சுமணன், விஷ்ணு, அனுமன் உள்ளிட்ட கடவுள்களின் வேடமிட்டு 100-க்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவ மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர். திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது இந்து மக்களின் பாரம்பரியம் எனவும், அந்நிய படையெடுப்பு காரணமாக மலை மீது தீபம் ஏற்றுவது நின்று போனது எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இது குறித்து சக்கிமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெய் கணேஷ் என்பவர் கூறுகையில், "உயர் நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்ற உத்தரவு பிறப்பித்தும் காவல் துறை அனுமதி மறுத்துள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தர்ஹா நிர்வாகம் எந்தவித எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காத நிலையில் தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால் மத கலவரம் ஏற்பட்டு விடும் என பொய்யான காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில் பெரும்பான்மையான இந்து மக்கள் வசிக்கும் நிலையில் அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையிலும், நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றி திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற வேண்டும்.
மேலும், முருகனுக்கு பெண் கொடுத்த உரிமையில் கேட்கிறோம். திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும். திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றாதது மன வருத்தம் அளிக்கிறது. ஆகவே, தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றார்.