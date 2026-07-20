ETV Bharat / state

'30 ஆண்டுகளாக வசிக்கிறோம்.. எப்படி காலி பண்ண சொல்வீங்க?' போராட்டத்தில் இறங்கிய நரிக்குறவர் இன மக்கள்

"எங்கள் சொந்த முயற்சியில் வீடு கட்டி பல ஆண்டுகளாக இங்கு வசிக்கிறோம். இப்போது திடீரென காலி செய்ய சொன்னால் நாங்கள் எங்கு சென்று பிழைக்க முடியும்?" என நரிக்குறவர் இன மக்கள் கேள்வியெழுப்புகின்றனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுப்டட நரிக்குறவர் இன மக்கள்
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுப்டட நரிக்குறவர் இன மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: தாங்கள் 30 ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் இலவச வீட்டுமனை பட்டா குடியிருப்பை காலி செய்ய நிர்பந்திப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நரிக்குறவர் சமூக மக்கள் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திமிரி அருகே உள்ள சத்யா நகர் பகுதியில் அரசு வழங்கிய இலவச வீட்டுமனை பட்டா குடியிருப்பு உள்ளது. இங்கு கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக 35-க்கும் மேற்பட்ட நரிக்குறவர் இன குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.

இதனிடையே, அப்பகுதியில் ரயில்வே திட்டப் பணிகள் வரவுள்ளதாக கூறி, அங்கு வசிக்கும் நரிக்குறவர் குடும்பங்களை காலி செய்யுமாறு அதிகாரிகள் தொடர்ந்து நிர்பந்திப்பதாக கூறப்படுகிறது.

ஆனால், தாங்கள் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் இடத்தை விட்டு வேறு எங்கு சென்றும் தங்களால் பிழைக்க முடியாது என்றும், தங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் தரும் குடியிருப்பை பாதுகாக்கக் கோரியும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நரிக்குறவர் இன குடும்பங்கள் அண்மையில் மனு அளித்திருந்தன.

இருப்பினும், ரயில்வே திட்டத்திற்காக அந்த இடத்தை கையகப்படுத்த அதிகாரிகள் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வந்ததாக தெரிகிறது.

இதனால் அச்சமடைந்த நரிக்குறவர் இன மக்கள், இன்று ராணிப்பேட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக நுழைவாயில் முன்பு தரையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையும் படிங்க: வீட்டின் அருகே விளையாடிய 3 வயது குழந்தை: கடித்து குதறிய தெருநாய் - தீர்த்து கட்டிய கிராம மக்கள்

அப்போது அவர்கள் கூறுகையில், "அரசு வழங்கிய இலவச வீட்டுமனை பட்டாவில் தங்களது சொந்த முயற்சியால் வீடு கட்டி பல ஆண்டுகளாக வசித்து வருகிறோம். இப்போது திடீரென ரயில்வே திட்டம் என்ற பெயரில் எங்களை அப்புறப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். எங்கள் வாழ்வாதாரமே இந்த குடியிருப்பு தான்.

இதை விட்டு விட்டு நாங்கள் எங்கு செல்ல முடியும்? எனவே, எங்கள் குடியிருப்பை பாதுகாக்க அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாற்று வீடுகள் வழங்காமல் எங்களை வெளியேற்றக் கூடாது" என அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

நரிக்குறவர் இன மக்களின் திடீர் தர்ணா போராட்டம் காரணமாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பின்னர், போராட்டக்காரர்களிடம் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அவர்களது கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பதாக உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து, அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.

TAGGED:

நரிக்குறவர் மக்கள்
தர்ணா
வேலூர்
ராணிப்பேட்டை
NARIKURAVAR PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.