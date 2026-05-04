நன்னிலத்தில் மீண்டும் அதிமுக? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: நன்னிலத்தில் அதிமுக சார்பாக ஆர். காமராஜ், திமுக சார்பாக முகமது முபாரக், நாதக சார்பாகத் தென்மொழி திலீப்குமார், தவெக சார்பாக எஸ். பிரபாகரன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:10 AM IST
நன்னிலம் (திருவாரூர்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், நன்னிலம் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அதிக வேட்பாளர்களைக் கொண்ட தொகுதி நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். 1967-ம் ஆண்டு முதல் இத்தொகுதியில் காங்கிரஸ் ஒரு முறையும், திமுக 4 முறையும், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் 2 முறையும், சிபிஐ ஒரு முறையும், அதிகப்படியாக அதிமுக 5 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2011, 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய மூன்று சட்டமன்றத் தேர்தல்களிலும் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றது.
இத்தொகுதியில் 1,32,348 ஆண்கள், 1,35,070 பெண்கள் மற்றும் 14 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2,67,432 வேட்பாளர்கள் உள்ளனர்.
2021 கள நிலவரம்
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். இத்தேர்தலில் மொத்தம் 2,21,944 (81.51%) வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் அதிமுக வேட்பாளர் ஆர். காமராஜ் 1,03,637 (46.7%) வாக்குகள் பெற்றிப் பெற்றார். திமுக வேட்பாளர் எஸ்.ஜோதிராமன் 99,213 (44.7%) வாக்குகள் பெற்று, 4,424 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். நாம் தமிழர் வேட்பாளர் பாத்திமா ஃபர்ஹானா 13,419 (6.05%) வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்தைப் பெற்றார்.
இத்தேர்தலில் நோட்டாவில் மட்டும் 1,190 வாக்குகள் பதிவாகி, தரவரிசையில் ஐந்தாவது இடத்தை பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 85.85 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. மொத்தம் 14 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் நிலையில், அதிமுக சார்பாக மூன்று முறை தொடர்ந்து வெற்றி பெற்ற ஆர். காமராஜ், இந்த முறை மீண்டும் களம் காண்கிறார். இவரை எதிர்த்து திமுக சார்பாக முகமது முபாரக் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் சார்பாகத் தென்மொழி திலீப்குமார், தவெக சார்பாக எஸ். பிரபாகரன், சசிகலாவின் அகில இந்தியப் புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பாக எஸ்.ராஜா ஆகியவர்கள் களம் காண்கிறார்கள்.
|நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|ஆர். காமராஜ்
|அதிமுக
|2016
|ஆர். காமராஜ்
|அதிமுக
|2011
|ஆர். காமராஜ்
|அதிமுக