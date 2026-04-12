தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கும் பாஜகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் - உதயநிதி ஸ்டாலின்
நன்னிலம் தொகுதியில் போட்டியிடும் நெல்லை முபாரக்கை அதிகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற செய்ய வேண்டும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
Published : April 12, 2026 at 8:42 PM IST
திருவாரூர்: தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கும் பாஜகவை மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் எஸ்டிபிஐ கட்சி தலைவர் நெல்லை முபாரக்கை ஆதரித்து திமுக இளைஞர் அணிச் செயலாளரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று (ஏப்ரல் 12) மாலை குடவாசல் பகுதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "கடந்த முறை இந்த பகுதிக்கு வந்தேன்; வெற்றி அளிப்பதாக சொன்னீர்கள்; ஆனால் வெற்றி வாய்ப்பு அளிக்கவில்லை; இந்த முறை எஸ்டிபிஐ கட்சியின் வேட்பாளர் நெல்லை முபாரக்கை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும். தலைவர் கலைஞர் வழியில் நானும் டெல்டாக்காரன் என்ற உரிமையுடன் உங்களிடம் வாக்குக்கேட்டு வந்திருக்கிறேன்.
மக்கள் சேவைக்கு முதலில் வருவது எஸ்டிபிஐ கட்சியின் இளைஞர்கள் தான். கொரோனா காலத்தில் மக்களை தேடிச் சென்று சேவைச் செய்த தொண்டர்களை கொண்ட கட்சி. தேர்தலை காரணம் காட்டி மகளிர் உரிமைத் தொகையை முடக்க அதிமுக-பாஜக சதி செய்தது. ஆனால் ரூபாய் 5,000 மகளிர் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைத்து முதலமைச்சர் அந்த சதியை முறியடித்துள்ளார். அந்த தொகையை உடனடியாக எடுக்க ஆர்வம் காட்டினீர்கள் அல்லவா. அதே வேகத்தில் வாக்களித்து நெல்லை முபாரக்கை அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டை புறக்கணிக்கும் பாஜகவைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்; நரேந்திர மோடி மற்றும் பாஜகவுக்கு தமிழ்நாடு அடிமையாக இருக்காது. முரட்டு பக்தர், முரட்டு தொண்டர் என கேள்விப்பட்டிருப்போம்; ஆனால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நம்பர் 1 முரட்டு அடிமை. நான் சீக்கிரம் மரணமடைய வேண்டும் என அவர் சொல்கிறார். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்து அதிமுகவின் நிரந்தர பொதுச்செயலாளராக இருக்க வேண்டும். அதுதான் நமக்கு வசதி.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எனக்கு அனுபவம் இல்லை என்கிறார். ஆமாம், காலை வாரிவிட்ட அனுபவம் எனக்கு கிடையாது. நெல்லை முபாரக்கை சுமார் 50,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற உழைக்க வேண்டும்" என்றார்.