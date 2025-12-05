'திராவிட கட்சியின் நீட்சியாகவே விஜயை பார்க்கிறேன்' - தவெகவில் இணைந்த பிறகு மனம் திறந்த நாஞ்சில் சம்பத்!
Published : December 5, 2025 at 8:20 PM IST
சென்னை: திராவிட கட்சியின் நீட்சியாகவே விஜய்யை பார்ப்பதாக தவெகவில் இணைந்த நாஞ்சில் சம்பத் கூறினார்.
தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் திராவிட இயக்க பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் இன்று (டிசம்பர் 5) தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். இதைத்தொடர்ந்து, சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் நாஞ்சில் சம்பத் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அவர் கூறுகையில், "தவெக தலைவர் விஜய்யை சந்தித்து ''நீயும் முதல்வராகலாம்'' என்ற புத்தகத்தை வழங்கி, கட்சியில் இன்று என்னை இணைத்துக் கொண்டேன். 6 ஆண்டு காலம் எந்த அரசியல் கட்சியிலும் என்னை இணைத்துக் கொள்ளாமல் திராவிட இயக்க சொற்பொழிவாளர் என சொல்லி பெரியார், அண்ணா லட்சியங்களை பேசி வந்த நான், இன்று த.வெ.கவில் இணைத்துக்கொண்டு நாடு முழுக்க பவனி வர விஜய் எனக்கு அனுமதி அளித்துள்ளார்.
என்னை பார்த்து தலைவர் விஜய், ''நான் உங்கள் Fan (விசிறி)'' என்று தெரிவித்தார். அவர் சொன்னதும் நான் மெய்சிலிர்த்துப் போனேன். இப்படி ஒரு அங்கீகாரத்தை அவர் வழங்குவார் என நான் நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை. கரூர் துயரத்திற்கு சிபிஐ விசாரணைக்கான உத்தரவை , உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய போது ஊடகங்களிடம், ''இது, தவெக வின் வெற்றி'' என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன். அந்த நிமிடத்தில் இருந்து, அறிவாலயத்தில் இருந்து காது கொடுத்து கேட்க முடியாத அளவில் என்னை வசைபாடிக் கொண்டிருந்தார்கள்.
நான் தொடர்ந்து 5 நாட்கள் தஞ்சை மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணத்திற்கு ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சியை ரத்து செய்தார்கள். தொடர்ந்து, எனக்கான நிகழ்ச்சிகளை நிராகரித்தார்கள். அதன் பின்னர், உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்த நாளை கொண்டாட, ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாகவே என்னிடம் தேதி பெற்றிருந்த அமைச்சர் சேகர் பாபுவின் அழைப்பை ஏற்று, கடந்த 28 ம் தேதி கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியில் பேசினேன். அந்த நிகழ்ச்சியில் கரு. பழனியப்பன் என்னை நக்கலும், நையாண்டியும் செய்தார். இதை தொடர்ந்து பலர் என்னை மேடைகளில் வசைபாடினார்கள். நான் மனதளவில் உடைந்து போனேன்.
விஜய் சரியான திசையில் பயணிக்கிறார் என்று நான் உரையாற்றினேன். அந்த நிமிடம் முதல் எனக்கு பல்வேறு மிரட்டல்கள் வந்தன. கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட கசப்புணர்வுகள், விஜயை சந்தித்த பிறகு புதிதாய் பிறந்ததுபோல இருந்தது. திராவிட இயக்க சித்தாந்தம் வழிகாட்டும் பெரியாரை தான் அவர் முன்னிறுத்துகிறார்.
ஆறு ஆண்டுகள் எந்த கட்சியிலும் சேராமல் இயங்கி வந்தேன். தற்போது இயங்க வேண்டும். ஆனால், என்னை முடக்கி வைத்திருந்தனர். இன்று நான் இயங்குவதற்கான வாய்ப்பை தலைவர் விஜய் வழங்கி உள்ளார். திராவிடம் இல்லாத ஒரு கட்சியில் இணைந்தது எப்படி? என கேட்கிறீர்கள். ''தமிழகம்'' என்று இருப்பதே திராவிடம் தான். திராவிட கட்சியின் நீட்சியாகவே விஜயை பார்க்கிறேன்.
விஜய் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வரப் போகிறார்? என்பது அவர் அறிவிக்க உள்ள தேர்தல் அறிக்கை மூலம் தெரியும். அதே நேரத்தில் தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இலட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை மூலதனமாக வைத்துள்ள இயக்கம் தவெக நிச்சயம் இளைஞர்கள் மூலம் மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் என நான் நம்புகிறேன்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பாசறை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் என தலைவர் விஜயிடம் தெரிவித்துள்ளேன். பெரியார், அம்பேத்கர், காமராசர், அஞ்சலையம்மாள், வேலுநாச்சியார் உள்ளிட்டவர்களை கொள்கை தலைவர்களாக விஜய் ஏற்றுக்கொண்டு உள்ளார். அதோடு அறிஞர் அண்ணா, மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் ஆகியோரையும் அவர் முன்னிறுத்தி இருக்கக் கூடிய நிலையில் தமிழ்நாட்டில் எனக்கு பேசுவதற்கு நிறைய செய்திகளை அவர் வைத்துள்ளார்.
கொள்கை தலைவர்கள் குறித்து பேசினாலே போதும். தமிழ்நாட்டின் பிரச்சினைகள் அதிகமாக உள்ளது. அனைத்தையும் தவெக எதிர்கொள்ளும் என்று பேசுவேன். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை ஏன் பேசவில்லை? என்று நான் அவரிடம் கேட்கவில்லை. பேசாமல் இருப்பதே ஒரு வகையில் நல்லது.
திருப்பரங்குன்றத்தை வைத்துக் கொண்டு கலவர அரசியலுக்கு கை, கால் முளைக்குமா? என்று சிலர் எண்ணுகிறார்கள். எனவே ஒரு தரப்புக்கு ஆதரவாகவும், ஒரு தரப்புக்கு எதிராகவும் கருத்துகள் சொல்லாமல் இருப்பது தான் நல்லது. கடந்த மாதம் திராவிட வெற்றிக் கழகம் என மல்லை சத்யாவுடன் இணைந்து கட்சி தொடங்கி வைத்துவிட்டு அங்கு சேராமல் இங்கு சேர்ந்ததற்கு என்ன காரணம்? என்று கேட்கின்றீர்கள். அது எனது தனிப்பட்ட விஷயம்.
நான் திமுக காரனாகவே பிறந்து முதன்முதலில் மாணவர் திமுக அமைப்பை தொடங்கி பணியாற்றினேன். ஆயுள் முழுவதும் திமுகவில் பணியாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்தேன். வைகோவுக்கு களங்கம் வரும்போது, நான் தானாக திமுகவில் இருந்து வெளியேறினேன். பின்னர், வைகோவின் தலைமையேற்ற 19 ஆண்டு காலம் பணியாற்றினேன். என்னுடைய இருப்பை அவர் செரித்துக்கொள்ளவில்லை. எனவே வெளியேறினேன். அந்த காலக்கட்டத்தில், என்னை கொலை செய்யும் அளவுக்கு திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன.
அப்போது, நான் அதிமுகவில் அடைக்கலம் சேர்ந்தேன். ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு எடப்பாடி தலைமையை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. 6 ஆண்டுகள் எந்தவொரு அரசியல் கட்சியிலும் இல்லாத நான், இன்று தவெகவை தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். நான் பிரசாரம் செய்து வாழ்ந்தவன். அந்த பயணத்தையும், வாய்ப்பையும் எனக்கு தர வேண்டும் என்று என் தலைவர் விஜயிடம் கேட்டுள்ளேன்'' என்றார்.