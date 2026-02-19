ETV Bharat / state

தவெக-வுடன் தேசிய மற்றும் மாநில கட்சிகள் இணையும்: நாஞ்சில் சம்பத்

பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்து சிவகார்த்திகேயன் சினிமா துறையில் தனக்குள்ள செல்வாக்கை இழந்து விட்டார் என தவெக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.

குன்றத்தூரில் நடைபெற்ற தவெக பொதுக்கூட்டம்
குன்றத்தூரில் நடைபெற்ற தவெக பொதுக்கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 19, 2026 at 4:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தவெக கூட்டணியில் ஒரு தேசியக் கட்சியும், ஒரு மாநில கட்சியும் இணையப் போகின்றன என அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத் தகவல் தெரிவித்தார்.

தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடுக்கி விட்டுள்ளன. அதே வேளையில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்யும் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், வரும் 23 ஆம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் கலந்து கொள்ளும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி வேலூரில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் கொள்கை விளக்க பொதுக் கூட்டம் குன்றத்தூர் பகுதியில் நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத், துணைப் பொதுச் செயலாளர் ராஜ்மோகன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்கள்.

இதில் நாஞ்சில் சம்பத் பேசுகையில், "தவெக உடன் முன்னணி கட்சிகள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. வெகு விரைவில் எங்கள் கூட்டணியில் ஒரு தேசியக் கட்சியும், ஒரு மாநில கட்சியும் இணையப் போகிறது. பேச்சு வார்த்தைகள் சுமுக முடிவை எட்டும் போது இதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகும்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு வக்ஃபு வாரியம் செயல்பட தடையில்லை - உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

மேலும், அவர் பேசுகையில், "தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஆட்சி மலரப் போகிறது என்பதற்கு குன்றத்தூர் கூட்டமே சாட்சி. மேலும், சமீபத்தில் போடப்பட்டது பட்ஜெட் இல்லை; அது வெறும் அறிக்கை மட்டும் தான்" என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, "பராசக்தி திரைப்படத்தில் நடித்து சிவகார்த்திகேயன் சினிமா துறையில் தனக்குள்ள செல்வாக்கை இழந்து விட்டார். விஜயகாந்துக்கு எதிராக வடிவேலுவை திமுகவினர் பேச வைத்து அவருக்கு படம் ஏதும் வராமல் செய்து விட்டனர்" என பேசினார்.

முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் மாற்றுத் திறனாளி ஒருவருக்கு செயற்கை கால், பின்னர் பொதுமக்களுக்கு ஆட்டோ, தையல் எந்திரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், இந்த கூட்டத்தில் அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்க மேடையின் அருகிலேயே ஆம்புலன்ஸ் ஒன்றும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TVK PUBLIC MEETING
நாஞ்சில் சம்பத் பேட்டி
TVK KUNDRATHUR PUBLIC MEETING
பொதுச் செயலாளர் ராஜ்மோகன்
TVK KUNDRATHUR PUBLIC MEETING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.