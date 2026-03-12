காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூட தவெகவிற்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் - நாஞ்சில் சம்பத்
எங்களுடன் யார் கூட்டணிக்கு வந்தாலும் அவர்களை வரவேற்போம் என்றும், வரவில்லை என்றால் அதைப்பற்றி கவலைப்படமாட்டோம் எனவும் நாஞ்சில் சம்பத் கூறினார்.
Published : March 12, 2026 at 7:47 PM IST
திருச்சி: காங்கிரஸ் கட்சியில் இருப்பவர்கள் கூட தவெகவிற்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் என நாஞ்சில் சம்பத் கூறியுள்ளார்.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆய்வு நடத்த கோரியும், தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, போதை பொருட்களை தடுக்க தவறிய தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்தும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே நடைபெற்றது. இதில் 500க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இதில் தவெக பரப்புரை செயலாளர் நாஞ்சில் சம்பத், டெல்டா மாவட்ட தேர்தல் குழு கண்காணிப்பாளர் கு.ப கிருஷ்ணன் கொள்கை பரப்புத் இணை செயலாளர் பேராசிரியர் சம்பத்குமார் முன்னிலை வகுத்து சிறப்புரையாற்றினர். பின்னர் நாஞ்சில் சம்பத் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் எந்த பிரச்சனைக்கும் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் அதன் தலைவர் விஜய் குரல் கொடுப்பதில்லை என்று சிலர் அரசியல்வாதிகள் அவதூறு பரப்புகின்றனர். இட்டுக்கட்டிய கற்பனையாக குற்றச்சாட்டு வைக்கின்றனர், அதற்கு இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் மூலம் பதில் சொல்லி இருக்கிறோம். ஸ்டாலின் அரசு முழுவதுமாக செயல் இழந்துவிட்டது. தமிழ்நாட்டில் ரவுடிகளை காவல்துறை கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டது.
ஸ்டாலின் நிர்வாகத்தை காக்க தவறிவிட்டார், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கிடைக்கின்ற வரவேற்பு, அவருக்கு தூக்கத்தை கலைத்து விட்டது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் தான் போட்டி என்பது இன்றைக்கு நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது. கொடநாட்டில் ஐந்து கொலைகள் நடைபெற்றது, அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த செல்வங்கள் அனைத்தும் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கில் விசாரணை நடத்துவதற்கு ஸ்டாலின் தயங்குவது ஏன்? மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த ஏன் தயங்குகிறார்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும் பேசுகையில், “அதிமுக, திமுக இடையே கள்ள கூட்டணி வைத்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை குறித்து திமுக கூட்டணி கட்சிகள் மௌனமாக இருக்கின்றனர். மதிமுக 3 தொகுதியில் உதய சூரியன் சின்னத்திலும், ஒரு தொகுதியில் தனி சின்னத்திலும் நிற்க நிர்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. உதய சூரியன் சின்னத்தில் வெற்றி பெறுபவர்களை திமுகவில் இணைத்துக் கொள்வார்கள். தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழு என்பதை அமைக்கவில்லை.
காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழு கிரிஷ் ஜோடங்கர், தமிழக வெற்றி கழகத்தோடு கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என கருத்தை வெளிப்படுத்தினார். அதேபோல் மாணிக்கம் தாகூர் வெளிப்படையாகவே தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆதரித்தார். காங்கிரஸ் கட்சி எங்களை விரும்புகிறார்கள் என்று அதன் மூலம் தெரிகிறது. அதைத்தாண்டி நாங்கள் ஏன் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை என்றால், எங்கள் சுயமரியாதை இழக்க விரும்பவில்லை.
அதைத் தாண்டி எங்களுடன் யார் கூட்டணிக்கு வந்தாலும் நாங்கள் அவர்களை வரவேற்போம். வரவில்லை என்றால் அதைப்பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம் மிகுந்த தன்னம்பிக்கையோடு நாங்கள் இருக்கிறோம். காங்கிரஸ் கட்சியில் இருப்பவர்கள் தற்போது அந்தக் கட்சிக்கும் வாக்களிக்க மாட்டார்கள், அதன் கூட்டணி கட்சியான திமுகவுக்கும் வாக்களிக்க மாட்டார்கள். தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு தான் வாக்களிப்பார்கள். 2026இல் தமிழக வெற்றி கழகம் தனிப் பெரும்பான்மையோடு ஆட்சி அமைக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.