ETV Bharat / state

நாங்குநேரி தொகுதியில் வெல்லப்போவது யார்? - சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: நாங்குநேரி தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் ரூபி மனோகரன், அமமுகவின் இசக்கி முத்து, நாதக-வின் செல்வம், தவெக-வில் ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

நாங்குநேரி (திருநெல்வேலி): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், நாங்குநேரி தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் கடந்த ஏப்.23 ஆம் தேதி சுமுகமாக நடந்து முடிந்தது. இந்த தேர்தலில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பெற்று தமிழ்நாடு சாதனை படைத்துள்ளது. நெல்லையில் உள்ள நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் மட்டும் 80.23% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

இத்தொகுதியில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,26,452 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 1,30,712 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 13 பேரும் என மொத்தமாக 2,57,177 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2026 தேர்தல் களத்தை பொறுத்தவரை, திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் வேட்பாளரும், தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபி மனோகரன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக கூட்டணி சார்பில் அமமுக வேட்பாளர் இசக்கி முத்து, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் செல்வம், தவெக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ ரெட்டியார்பட்டி நாராயணன், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சார்பில் ஆர். ஜனார்த்தனன், புதிய தமிழகம் சார்பில் தமிழ்செல்வி மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர் உள்ளிட்ட 25 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கடந்த கால தேர்தல் நிலவரத்தின்படி, அதிமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தான் மாறி மாறி வெற்றி பெற்று வருகிறார்கள். 2021 தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட ரூபி மனோகரன் 75,902 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளர் கணேசராஜா 59,416 வாக்குகளும், அமமுகவை சேர்ந்த பரமசிவ ஐயப்பன் 31,870 வாக்குகளும், நாதகவை சேர்ந்த வீரபாண்டி 17,654 வாக்குகளும் பெற்ற நிலையில் நோட்டாவிற்கு மட்டும் 1,537 வாக்குகள் போடப்பட்டிருந்தது. மொத்தமாக 1,92,225 வாக்குகள் பதிவான நிலையில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரன் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் கணேசராஜாவை 16,486 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

நாங்குநேரியை பொறுத்தவரை, சென்னை- கன்னியாகுமரி தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் அமைந்துள்ளதால், வளர்ச்சியில் மிகவும் பின்தங்கியே உள்ளது. அதற்கு முக்கிய காரணம், சாதிய மோதல்கள் - பள்ளி மாணவர்கள் தொடங்கி பெரியவர்கள் வரை கையில் அரிவாளை எடுக்கும் சுழல் நிலவுகிறது. நாங்குநேரி என்றாலே சாதி பிரச்சனை அதிகம் நடைபெறும் பகுதியாக பரக்கப்படுகிறது.

நாங்குநேரியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரளவுக்கு செல்வாக்கு இருப்பதால் கடந்த முறை ரூபி மனோகரன் எளிதில் வெற்றி பெற்றார். தற்போது நாடார் சமூகத்தினர் 28 சதவீதம் பேரும், அதற்கு அடுத்தபடியாக தேவர் சமூகத்தினர் 14 சதவீதம் உள்ளனர். அதனால், இவ்விரு சமூகத்தினரும் தான் நாங்குநேரில் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிக்கிறார்கள்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் சிட்டிங் எம்எல்ஏ ரூபி மனோகரன் குறிப்பிடும்படியாக பெரிய திட்டங்கள் எதையும் கொண்டு வரவில்லை; குறிப்பாக, சாதி பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினராக அவர் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்ற ஆதங்கம் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி கட்சியே வெற்றி பெற வாய்ப்பு வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டும் எந்த முன்னெடுப்பும் எடுக்கப்படவில்லை. நாங்குநேரியில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கொண்டு வந்த தொழில்நுட்ப பூங்கா திட்டம் தற்போது வரை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதனால், ஆளுங்கட்சி மீது மக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவே தெரிகிறது. எனவே அமமுக வேட்பாளர் இசக்கி முத்துவிற்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2026
2021ரூபி மனோகரன்காங்கிரஸ்
2019நாராயணன் (இடைத்தேர்தல்)அதிமுக
2011வசந்தகுமார் காங்கிரஸ்
2011நாராயணன் அதிமுக

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
நாங்குநேரி தொகுதி
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு
NANGUNERI ASSEMBLY CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.