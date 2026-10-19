நிலத்தை தோண்டியபோது கிடைத்த நந்தி சிலை - கிராம மக்கள் பக்தி பரவசம்
இப்பகுதியில் வரலாற்றுச் சின்னங்கள் அல்லது பழைய கோயில்கள் இருந்திருக்கலாமா என்ற கோணத்தில் அப்பகுதி மக்களிடையே பேசப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 19, 2026 at 10:12 PM IST
அரியலூர்: வீட்டிற்கு கழிவறை கட்டுவதற்காக நிலத்தில் பள்ளம் தோண்டியபோது கிடைத்த நந்தி சிலையை கிராம மக்கள் பக்தி பரவசத்துடன் வழிபட்டு சென்றனர்.
அரியலூர் மாவட்டம், திருமானூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட காமரசவல்லி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வீரப்பன். இவரது மனைவி விஜயா. தங்களது சொந்த வீட்டின் அருகே கழிவறை கட்டுவதற்காக இவர்கள் நேற்று முன்தினம் நிலத்தில் பள்ளம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் மண் அள்ளும்போது, திடீரென ஒரு கல்லால் ஆன நந்தி சிலையும், உருவம் தெளிவாக இல்லாத மற்றொரு சிலையும் மண்ணுக்குள் புதைந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதனைப் பார்த்த அவர்கள் அதிர்ச்சியும் ஆச்சரியமும் அடைந்தனர்.
இதையும் படிங்த: சமூக நல்லிணக்கத்தை நிரூபித்த மதுரை - புதிய பள்ளிவாசலுக்கு சீர்வரிசையுடன் சென்ற இந்துக்கள்
உடனடியாக அருகில் உள்ள கிராம மக்களுக்கு இந்தத் தகவல் பரவியது. செய்தி அறிந்ததும் அப்பகுதி மக்கள் ஏராளமானோர் வீட்டின் முன்பு திரண்டு, கண்டெடுக்கப்பட்ட நந்தி சிலையைக் கண்டு ஆர்வமுடன் கைகூப்பி தரிசித்துச் சென்றனர்.
இப்பகுதியில் வரலாற்றுச் சின்னங்கள் அல்லது பழைய கோயில்கள் இருந்திருக்கலாமா என்ற கோணத்தில் அப்பகுதி மக்களிடையே பேசப்பட்டு வருகிறது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்ததும், வருவாய்த் துறையினர் மற்றும் தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்தப் பகுதியில் சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட நிகழ்வு அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் ஆர்வத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.