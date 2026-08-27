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மூன்று விவசாயிகளுக்கு "நம்மாழ்வார் விருது" - முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்

வீரதீரச் செயல்களுக்கான சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்‌ஷா விருது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மறைந்த தலைமை ஆசிரியர் பி.எஸ் கெளரிசங்கர் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவரது மனைவி பெற்றுக் கொண்டார்.

நம்மாழ்வார் விருது பெற்ற விவசாயிகள்
நம்மாழ்வார் விருது பெற்ற விவசாயிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 4:26 PM IST

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சென்னை: உயிர்ம வேளாண்மையில் சிறப்பாகச் செயல்படும் மூன்று உழவர்களுக்கு 2025-2026 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த உயிர்ம உழவருக்கான 'நம்மாழ்வார் விருது' தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வழங்கினார்.

உயிர்ம வேளாண்மையில் நம்மாழ்வார் ஆற்றிய பெரும் பங்களிப்பைச் சிறப்பிக்கும் வகையிலும், உயிர்ம வேளாண்மையில் ஈடுபடும் உழவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலும், அதில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு இதர உழவர்களையும் உத்வேகத்துடன் ஈடுபடச் செய்யும் உழவர்களைக் கௌரவிக்கும் வகையிலும் சிறந்த உயிர்ம உழவர்க்கான நம்மாழ்வார் விருதுகள் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

நம்மாழ்வார் விருது

அந்த வகையில் 2025-2026 ஆம் ஆண்டில், உயிர்ம வேளாண்மையில் சிறந்து விளங்கும் நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த செ.நல்லசிவம், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அ. சுப்பிரமணியன் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சாதனா ஆகியோருக்கு தலா 2 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு மற்றும் பதக்கத்துடன் கூடிய நம்மாழ்வார் விருதுகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்று வழங்கி சிறப்பித்தார்.

நம்மாழ்வார் விருது பெற்றுள்ள செ. நல்லசிவம், கடந்த 4 ஆண்டுக்கும் மேலாக இயற்கை இடுபொருட்களைக் கொண்டு சோளம், கரும்பு, மா, தென்னை மற்றும் காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்தும், இயற்கை வேளாண் பொருட்களை மதிப்புக்கூட்டி விற்பனை செய்தும் வருவதோடு, 2000-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உயிர்ம வேளாண்மையில் ஈடுபடும் வகையில் விழிப்புணர்வும் பயிற்சியும் வழங்கியுள்ளார்.

அ. சுப்பிரமணியன், கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக உயிர்ம வேளாண்மை முறையில் நெல் வகைகள், நிலக்கடலை, குறுமிளகு, தென்னை, வால்நட் போன்றவற்றைச் சாகுபடி செய்தும், அவற்றை மதிப்புக்கூட்டி விற்பனை செய்தும் வருகிறார். மேலும், 675-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உயிர்ம வேளாண்மை மற்றும் மதிப்புக்கூட்டுதல் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

உழவர் சாதனா, கடந்த 11 ஆண்டுகளாக உயிர்ம வேளாண்மை முறையில் கம்பு, கேழ்வரகு, உளுந்து, நிலக்கடலை, பச்சைப்பயிறு, வாழை, தென்னை, மா, பலா, கீரை வகைகள் போன்றவற்றை சாகுபடி செய்து வருவதுடன், சிறுதானியம் மற்றும் எண்ணெய் வகைகள் போன்றவற்றை மதிப்புக்கூட்டியும் விற்பனை செய்து வருகிறார். மேலும், 472-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உயிர்ம வேளாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வும் பயிற்சியும் வழங்கியுள்ளார்.

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நிகழ்ச்சியில், வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் வேளாண்மை – உழவர் நலத்துறை செயலாளர் சங்கர், வேளாண்மைத்துறை இயக்குநர் முரளீதரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்‌ஷா விருது பெற்ற தலைமையாசிரியரின் மனைவி
சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்‌ஷா விருதை பெற்ற மறைந்த தலைமையாசிரியரின் மனைவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வீரதீரச் செயலுக்கான சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்‌ஷா விருது

இதே போல் மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட வீரதீரச் செயலுக்கான சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்‌ஷா விருது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மறைந்த தலைமை ஆசிரியர் பி.எஸ் கெளரிசங்கர் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவரது மனைவி இந்த விருதை முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் பெற்றுக் கொண்டார்.

கடந்த 5.3.2025 அன்று, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், எலுவப்பள்ளி கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப் பள்ளியில், மதிய உணவு இடைவேளையின் போது, மூன்றாம் வகுப்புப் படிக்கும் 8 வயதான சிறுவன் நிதின், பள்ளி வளாகத்திற்கு அருகில் அமைந்திருந்த விவசாயப் பண்ணைக் குட்டையில் தற்செயலாக வழுக்கி விழுந்தான்.

அந்த சிறுவன் ஆபத்தான நிலையில் தத்தளித்து, நீரில் மிதக்கப் போராடுவதைக் கண்ட தலைமை ஆசிரியர் பி.எஸ்.கெளரிசங்கர் ராஜா, அந்த சிறுவனைக் காப்பாற்ற அனைத்து முயற்சிகளை மேற்கொண்ட போதிலும், இருவரும் எதிர்பாராதவிதமாக உயிரிழந்தனர்.

மறைந்த பி.எஸ்.கௌரிசங்கர் ராஜாவின் வீரதீரச் செயல், அசாதாரண துணிச்சல், உன்னத தியாகம் ஆகியவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு, அவர் மரணத்திற்குப் பிந்தைய ‘சர்வோத்தம் ஜீவன் ரக்ஷா’ விருதுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரது மனைவி சிரிஷாவிடம், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், விருதிற்கான பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழை வழங்கி கௌரவித்தார்.

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நம்மாழ்வார் விருது
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