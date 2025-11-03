ETV Bharat / state

'நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊருப் பள்ளி’ திட்ட நிதி வசூல்; அன்புமணியின் குற்றச்சாட்டுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை விளக்கம்

'நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி' திட்டம் குறித்து பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டியிருந்த நிலையில் பள்ளிக் கல்வித் துறை விளக்கமளித்துள்ளது.

சென்னை: 'நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி' திட்டத்தின் கீழ் அதிகாரிகளை நிதி வசூல் செய்து தர வேண்டும் என பள்ளி கல்விதுறை கட்டாயப்படுத்துவதாக எழுந்த சர்ச்சைக்கு பள்ளி கல்விதுறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

பள்ளிக் கல்வித் துறையில் செயல்படுத்தப்படும் 'நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி' திட்டத்தில் அதிகாரிகளை நிதி வசூல் செய்து தர வேண்டும் என்று அரசு கட்டாயப்படுத்துவதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.அதற்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'சமூகப் பங்களிப்பு மற்றம் நிறுவன சமூகப் பொறுப்பு (CSR) நிதியின் வெளிப்படைத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டது தான் 'நம்ம ஸ்கூல் நம்ம ஊரு பள்ளி' திட்டம்.

தமிழ்நாட்டின் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சியில் அக்கறைக் கொண்டு பங்களிக்க விரும்பும் தொழில் நிறுவனங்கள், தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள், முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் தனி நபர்கள் ஆகியோரின் மீதே இத்திட்டத்தின் முழுக் கவனமும் உள்ளது.

முக்கியமாக, எந்தவொரு அரசு அலுவலரோ, தலைமை ஆசிரியரோ, ஆசிரியரோ எவ்வித நிதியையும் பெற நியமிக்கப்படவோ, அதிகாரமளிக்கப்படவோ இல்லை. மாறாக, பள்ளி மேலாண்மைக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்து தங்கள் பள்ளியின் தேவைகளைக் கண்டறியலாம். பின் அவற்றை பள்ளிக் கல்வித் துறையின் பெற்றோர் செயலியில் (TNSED Parent App) பதிவிடும் நிர்வாகப் பணியினைச் செய்வது மட்டுமே அவர்களின் பங்காக இருக்கிறது.

அவ்வாறுப் பதிவிடப்பட்ட தேவைகள், NSNOP தளத்தின் ஊடாக தன்னார்வத்துடன் அளிக்கப்பட்டுள்ள பங்களிப்புகளின் மூலம் தீர்ப்பதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்படுகின்றன. அதன் மூலம் பள்ளிகளின் தேவைகளான ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், உயர்தர ஆய்வகங்கள், சுகாதார வசதிகள் மற்றும் வகுப்பறை சீரமைத்தல் போன்றவற்றை நிறைவேற்றப்படுகிறது. இத்தளத்தில் பதிவு செய்துள்ள பல நன்கொடையாளர்கள் தாமே நேரடியாக குறிப்பிட்டப் பள்ளிக்கு செயல்முறையில் பங்களிக்கவும் முன்வருகின்றனர்,' அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அதில், 'இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை, 885 நிறுவனங்கள் (தொழில்துறைகள் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவை) மற்றும் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட தனிநபர்கள், அரசுப் பள்ளிகளின் முன்னாள் மாணவர்கள் என இதுவரை சுமார் 860 கோடி ரூபாயை பள்ளிகளின் மேம்பாட்டிற்காக வழங்கியுள்ளனர்.

200-க்கும் மேற்பட்ட நன்கொடையாளர்கள் ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து இந்தத் திட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர். இது இத்திட்டத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை மீது ஏற்பட்டுள்ள சமூக நம்பிக்கையின் உறுதியான சான்றாகும். பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கான அரசு நிதி ஒதுக்கீடு போதுமான அளவு இல்லை என்ற ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மாறாக, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு 43.5 சதவிகிதம் உயர்ந்துள்ளது.

2021 - 22ஆம் ஆண்டில் 32,599.54 கோடி ரூபாயாக இருந்த நிதி ஒதுக்கீடு 2025–26 ஆம் ஆண்டில் 46,767 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அரசு நிதி ஒதுக்கீடு, சமூகப் பங்களிப்பின் ஊடான வளர்ச்சி ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையிலும் அரசுப் பள்ளிகள் வலுப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அரசின் நிதி ஒதுக்கீட்டுக்கு மாற்று அல்ல. நிறுவனங்களையும், முன்னாள் மாணவர்களையும் அவர்கள் அக்கறைக் கொண்டுள்ள பள்ளிகளுடன் இணைக்கும் பாலமாக மட்டுமே இந்த திட்டம் உள்ளது. இது அழுத்தத்தின் அடையாளம் அல்ல. இணைப்பின் சின்னம். சுரண்டலின் குறியீடு அல்ல, அதிகாரப்படுத்துதலின் வெளிப்பாடு ஆகும். இந்த திட்டத்தின் மீது குற்றஞ்சாட்டுபவர்கள் கூட்டு பொறுப்புணர்வு மற்றும் அரசு பள்ளிகளின் வளர்ச்சியை சிதைக்கும் வகையில் ஆதாரமின்றி பேசுகின்றனர்' என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

