தமிழ்நாட்டில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்ற டாப் 3 வேட்பாளர்கள் யார்?

சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமாரை விட 98,110 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்ற வேட்பாளர் என்ற பெருமையை இபிஎஸ் பெற்றுள்ளார்.

kோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 6, 2026 at 3:52 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற டாப் 3 வேட்பாளர்கள் விவரம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த மாதம் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கை கடந்த 4-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக நடைபெற்றது. இதில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி சுமார் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக 59, அதிமுக 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற மூன்று வேட்பாளர்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்து உள்ளனர். அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி தனது சொந்த தொகுதியான எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட்டார். இந்த தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சுமார் 1,48,933 வாக்குகளை பெற்றார்.

சோழிங்கநல்லூர் எம்எல்ஏ சரவணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அங்கு தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சி சார்பாக போட்டியிட முடியாமல் போனதால், சுயேட்சையாக நின்ற பிரேம்குமார் என்ற வேட்பாளர்க்கு தமிழக வெற்றி கழகம் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தது. அவர் 50,823 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். இந்த நிலையில் சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமாரை விட 98,110 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்ற வேட்பாளர் என்ற பெருமையை பெற்றார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட சரவணன் 2,20,382 வாக்குகளை பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுகவின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ அரவிந்த் ரமேஷ் 1,23,602 வாக்குகளை பெற்றார். இதன் மூலம் தவெக வேட்பாளர் சரவணன் திமுக வேட்பாளர் அரவிந்த் ரமேஷை விட சுமார் 96,780 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இரண்டாமிடம் பிடித்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாதவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி சார்பாக போட்டியிட்ட விஜய் பிரபு 1,90,462 வாக்குகளைப் பெற்றார். அவரை எதிர்த்து போரிட்ட திமுக சிட்டி எம்எல்ஏ சுதர்சனம் 95,477 வாக்குகளை பெற்றார். இதன் மூலம் திமுக வேட்பாளர் சுதர்சனத்தை விட 94,985 வாக்குகள் வீழ்த்தி தவெக வேட்பாளர் மூன்றாம் இடம் பெற்றார்.

மேலும் சிவகங்கை மாவட்ட திருப்பதூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட பெரியகருப்பன் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார்.

