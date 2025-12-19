முதல்வர் நாளை திறக்கவுள்ள பொருநை அருங்காட்சியக பாறையில் 'ராம்' என்று இந்தியில் எழுதப்பட்டதால் சர்ச்சை!
அழகிற்கு வைக்கப்பட்டுள்ள பாறைகளில் வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் 'ராம்' என இந்தியில் எழுதி இருந்தனர்.
Published : December 19, 2025 at 6:17 PM IST
திருநெல்வேலி: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் நாளை திறந்து வைக்கவுள்ள நெல்லை பொருநை அருங்காட்சியகத்தின் புல்வெளி பாறையில் 'ராம்' என்று இந்தியில் எழுதப்பட்டதால் சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, கொற்கை பகுதிகளில் அகழாய்வு செய்யப்பட்ட பழங்கால பொருட்கள் திருநெல்வேலி ரெட்டியார்பட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்படுகிறது. சுமார் 62 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அருங்காட்சியகத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு. க. ஸ்டாலின் நாளை மாலை திறந்து வைக்க உள்ளார்.
இதற்கான இறுதி கட்ட பணிகளில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். வர்ணம் பூசும் பணிகள், அழகுப்படுத்தும் பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளன. இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வட மாநில தொழிலாளர்கள் இரவு பகலாக பணியாற்றி வருகின்றனர். ஆரம்பம் முதலே 80 சதவீத பணியாளர்கள் வட மாநிலத்தவர்களாகவே இருந்தனர். இந்த நிலையில், பிரதான கட்டடத்திற்கு வெளியே புல் வெளிகளில் கட்டடம் கட்ட பூமியை தோண்டிய போது கிடைத்த பெரிய பாறைகள் அழகிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன.
|இதையும் படிங்க: 'பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார உறுதியளிப்பு' சட்டத்திற்கு கண்டனம் - திமுக கூட்டணி ஆர்ப்பாட்ட அறிவிப்பு
அந்த பாறைகளில் வட மாநிலத் தொழிலாளர்கள் 'ராம்' என இந்தியில் எழுதி இருந்தனர். இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில் அங்கு பணியாற்றும் அதிகாரிகள் 'ராம்' என எழுதப்பட்டிருந்ததை வெள்ளை பெயிண்டால் பூசி அழித்தனர். தமிழக முதலமைச்சர் திறந்து வைக்க உள்ள அருங்காட்சியக கட்டட வளாக பகுதியில், இந்தியில் ராம் என எழுதப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இதனை எழுதியது யார்? என்பது குறித்தும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.