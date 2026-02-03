திண்டிவனம் புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு சூட்டப்பட்ட கலைஞரின் பெயர் அகற்றம்; திமுகவினர் தர்ணா
திண்டிவனத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பேருந்து நிலையத்திற்கு வைக்கப்பட்ட கலைஞரின் பெயர் அகற்றப்பட்டது .
Published : February 3, 2026 at 12:56 PM IST
விழுப்புரம்: திண்டிவனத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பேருந்து நிலையத்திற்கு வைக்கப்பட்ட கலைஞரின் பெயர் அகற்றப்பட்டதை கண்டித்து திமுகவினர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் கடந்த 55 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வந்த இந்திரா காந்தி பேருந்து நிலையம் இடநெருக்கடி காரணமாகவும், கட்டிடங்கள் பழுதடைந்ததன் காரணமாகவும் இடித்து அகற்றப்பட்டது. இந்நிலையில் புதிய பேருந்து நிலையம் இல்லாமல் திண்டிவனம் மேம்பாலத்தின் கீழே பேருந்துகள் நின்று செல்லும் நிலை தொடர்ந்து வந்தது. இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வந்தனர்.
இந்த நிலையில் திண்டிவனத்தில் உள்ள தீர்த்தங்குளம் ஏரியின் ஒரு பகுதியில் 27 கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பேருந்து நிலையத்திற்கு முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து நிலையம் என பெயர் சூட்டப்பட்டது. இதற்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி.சண்முகம் உட்பட பலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு மீண்டும் இந்திரா காந்தியின் பெயரை வைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்தது.
|இதையும் படிங்க: ''திருமாங்கல்யம் சென்டிமென்ட்லாம் இப்போ இல்ல.. போதாதுன்னு தங்கம் விலையேற்றம் வேற..'' - பொற்கொல்லர்கள் வேதனை!
இந்நிலையில் பேருந்து நிலையத்தின் முகப்பு வாயிலில் பொறிக்கப்பட்டிருந்த 'முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து நிலையம்' என்ற பெயர் இன்று அகற்றப்பட்டது. புதிய பேருந்து நிலையத்தின் இரண்டு முகப்பு வாயில்களிலும் பொறிக்கப்பட்டிருந்த கலைஞரின் பெயரும் அகற்றப்பட்டது.
வருகின்ற 5-ம் தேதி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புதிய பேருந்து நிலையத்தை காணொளி காட்சி வாயிலாக திறக்க உள்ள நிலையில், தற்போது கலைஞர் பெயர் நீக்கப்பட்டு, இந்திரா காந்தி பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதால் திமுகவினர் அதிருப்தி அடைந்தனர். பேருந்து நிலையத்தின் பெயர் மாற்றத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திண்டிவனம் நகர மன்ற உறுப்பினர்கள் 10 க்கும் மேற்பட்டோர் திண்டிவனம் பேருந்து நிலையம் முன்பு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த திண்டிவனம் நகராட்சி ஆணையாளரை முற்றுகையிட்டு அவர்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாக அவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், திண்டிவனம் டிஎஸ்பி அவர்களை சமாதானம்படுத்தி அனுப்பி வைத்தார்.