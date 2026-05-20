மீண்டும் உயிர் பெறும் கிட்னி திருட்டு வழக்கு - விசாரணையை தொடர தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
கிட்னி திருட்டு விவகாரத்தில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : May 20, 2026 at 5:31 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாட்டையே உலுக்கிய கிட்னி திருட்டு விவகாரத்தில் மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப் பணிகள் இயக்குநர் சித்ரா தலைமையில் மீண்டும் விசாரணையை தொடங்க தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையம், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் ஈரோடு அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஏழை விசைத்தறி தொழிலாளர்களைக் குறி வைத்து நடந்த கிட்னி திருட்டு சம்பவம் கடந்த ஆண்டு வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இது குறித்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், இது தொடர்பாக 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் சிலரிடம், தமிழகத்தை சேர்ந்த கும்பல் துணையுடன் கிட்னி திருட்டு நடந்திருப்பது இந்த விசாரணையில் அம்பலமாகி மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இது குறித்து, மகாராஷ்டிரா மாநில சிறப்பு புலனாய்வு குழு போலீசார், திருச்சியில் சில நாட்களாக முகாமிட்டு விசாரணை நடத்தினர். இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரித்து விரிவான அறிக்கை சமர்ப்பிக்க தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறை திட்ட இயக்குநர் வினீத் தலைமையில் தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை சிறப்பு குழு அமைத்தது.
இந்த குழுவின் முதற்கட்ட விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில், பெரம்பலூரில் உள்ள தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவக் கல்லுரி மருத்துவமனை மற்றும் திருச்சி சிதார் மருத்துவமனையில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. தேர்தலையடுத்து, இது தொடர்பான விசாரணை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், புதிய அரசு பொறுப்பேற்றதையடுத்து தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை விசாரணையை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது. தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப் பணிகள் இயக்குநர் சித்ரா தலைமையில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இந்த சம்பவத்தில் மருத்துவர்கள், மருத்துவப் பணியாளர்கள், செவிலியர்கள், இடைத் தரர்கள் உள்ளிட்ட யார் தவறு செய்திருந்தாலும், சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் எத்தனை பேர் உள்ளனர் என்பதை கண்டறியவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. மேலும், வேறு எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இது போன்று சட்டவிரோத கிட்னி திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன என்பது குறித்த விசாரணையை தீவிரப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கிட்னி திருட்டில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவும் சுகாதாரத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.