நாமக்கல் தொகுதியைத் தக்க வைக்குமா திமுக? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: நாமக்கல் தொகுதியில் திமுக சார்பாக பி.ராணி, அதிமுக சார்பாக பி.எஸ். ஸ்ரீதேவி மோகன், நாதக சார்பாக கே.பிரவீன்குமார், தவெக சார்பாக சி.எஸ். திபிப் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

நாமக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி (Namakkal District)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:30 AM IST

நாமக்கல்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், நாமக்கல் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அதிகமாக வாக்காளர்களைக் கொண்டுள்ள தொகுதி நாமக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். 1951-ம் ஆண்டு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெற்றி பெற்ற நிலையில், அதன் பின்னர் தொடர் தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் 4 முறையும், திமுக 5 முறையும், அதிமுக 6 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2011 மற்றும் 2016 தேர்தல்களில் அதிமுக இத்தொகுதியைக் கைப்பற்றிய நிலையில், 2021 தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றது.

இத்தொகுதியில் 1,14,355 ஆண்கள், 1,23,442 பெண்கள் மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 39 பேர் என மொத்தம் 2,37,836 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் மொத்தம் 26 பேர் போட்டியிட்டனர். 1,83,697 (82.87%) வாக்குகள் பதிவாகின. 22 வேட்பாளர்கள் 1 சதவீதத்திற்கும் குறைவான வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், திமுக வேட்பாளர் பி.ராமலிங்கம் 1,06,494 (51.51%) வாக்குகள் பெற்று அபார வெற்றி பெற்றார். அதிமுக வேட்பாளர் கே.பி.பி. பாஸ்கர் 78,633 (38.03%) வாக்குகள் பெற்று, 27,861 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். நாம் தமிழர் வேட்பாளர் பாஸ்கர் 10,122 (4.9%) வாக்குகள் மற்றும் மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர் ஆதம் ஃபாரூக் 5,589 (2.7%) வாக்குகள் பெற்றிருந்தனர்.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 27 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இத்தேர்தலில் 87.70 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. திமுக சார்பாக ராமலிங்கத்திற்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை, அதற்குப் பதிலாக பி.ராணி என்ற பெண் வேட்பாளர் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பாக பி.எஸ். ஸ்ரீதேவி மோகன் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் சார்பாக கே.பிரவீன்குமார், தவெக சார்பாக சி.எஸ். திபிப் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.

நாமக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021பெ.ராமலிங்கம்திமுக
2016கே.பி.பி.பாஸ்கர்அதிமுக
2011கே.பி.பி.பாஸ்கர்அதிமுக

