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காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக நடுவர் மன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு - நல்லசாமி வலியுறுத்தல்

தமிழகத்தில் கள் இறக்குவதற்கும், பருகுவதற்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை அரசு உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி பேட்டி
கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 10:53 PM IST

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சென்னை: காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உடனடியாக காவிரி நடுவர் மன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் நல்லசாமி,
"காவிரி வழக்கில் கடந்த 28 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு அரசு சரியான இலக்குடன் சட்டப் போராட்டத்தை நடத்தவில்லை. மேலும் தற்போது கிடைத்துள்ள காவிரி தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த முடியாத நிலை இருந்து வருகிறது. தற்போதைய தீர்ப்பு ஏட்டுச்சுரைக்காய், கானல் நீர், மாயமான் போன்று அமைந்துள்ளது.

மாதாந்திர நீர் பங்கீட்டு முறைக்கு பதிலாக, தினசரி விகிதாசார அடிப்படையில் நீர் பகிர்ந்தளிக்கும் வகையில் தீர்ப்பு கிடைத்திருக்க வேண்டும். கர்நாடகாவில் நீர் தேக்கப்படாமல் மேட்டூர் அணையில் மட்டுமே சேமிக்கப்படும் வகையில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்ப்பை தமிழக அரசு பெற்றிருக்க வேண்டும்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "மேகதாது அணையை கர்நாடகா கட்ட முடியாது, அதற்கான சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. பெங்களூருவின் குடிநீர் தேவைக்கு 4.5 டி.எம்.சி. நீர் மட்டுமே தேவைப்படும் போது, 67 டி.எம்.சி. கொள்ளளவில் அணை கட்ட முயற்சிப்பது தேவையற்றது. காவிரி விவகாரத்தில் மத்திய அரசுகள் தொடர்ந்து அரசியல் அணுகுமுறையையே கடைப்பிடித்து வருகிறது.

காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசு உடனடியாக காவிரி நடுவர் மன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தேவைப்பட்டால் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டும். அதிலும் தீர்வு கிடைக்காவிட்டால் தமிழகத்தின் 40 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், நாடாளுமன்றத்தை முடக்க வேண்டும்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் கள் இறக்குவதற்கும், பருகுவதற்கும் விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையை அரசு உடனடியாக நீக்க வேண்டும். கடந்த 21 ஆண்டுகளாக கள் தடை நீக்கக் கோரி தொடர்ந்து போராடி வருகிறோம். கள் தடை நியாயமானது என்பதை யாராவது நிரூபித்தால் 10 கோடி பரிசு வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம்.
கள் இறக்குவதும், பருகுவதும் அரசியலமைப்புச் சட்டம் வழங்கியுள்ள உணவு தேடும் உரிமை. இதில் நாங்கள் எங்கும் புதிய அனுமதி கோரவில்லை. பறிக்கப்பட்ட உரிமையை மீட்டுத் தர வேண்டும் என்பதையே வலியுறுத்துகிறோம்.

புதுச்சேரி, கேரளம், தெலங்கானா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கள்ளுக்கு தடை இல்லாத நிலையில், தமிழகத்தில் மட்டும் தடை நீடிப்பது ஏன் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

TAGGED:

CAUVERY ISSUE
NALLASAMY
காவிரி விவகாரம்
மறுசீராய்வு மனு
CAUVERY WATER DISPUTES TRIBUNAL

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