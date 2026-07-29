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நல்லகண்ணு சிலை திறப்பு விழா – உதயநிதி ஸ்டாலின், வீரபாண்டியன் பங்கேற்பு

ஐயா நல்லகண்ணுவின் சிலையை திறப்பதில் வாழ்நாள் பெருமையாக நினைப்பதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 7:51 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கான தொடக்கமாக தான் டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தை பார்ப்பதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள 'உதவும் கைகள்' அறக்கட்டளை சார்பில் மறைந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் நல்லகண்ணுவின் மார்பளவு சிலை திறப்பு மற்றும் 'அம்மாச்சி கற்பனையின் முதல் ஆசிரியர்' என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு நல்லக்கண்ணுவின் சிலையை திறந்து நூலை வெளியிட்டார். நிகழ்வில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கலந்து கொண்டார்.

தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு திமுக கூட்டணியில் இருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வெளியேறிய நிலையில் வீரபாண்டியனும் உதயநிதி ஸ்டாலினும் ஒரே மேடையில் கலந்து கொள்ளும் முதல் நிகழ்ச்சி இதுவாகும்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "நல்லகண்ணு அவர்களுக்காக முதல்முதலாக திறக்கப்பட்டுள்ள சிலையை உங்களுடன் சேர்ந்து திறந்து வைப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தோழர் நல்லகண்ணனுக்கு சிலை வைத்ததன் மூலமாக இன்று இந்த சமூகம் உண்மையிலேயே யாரை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்பதை தெளிவாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது.

நல்லகண்ணு சிலை திறப்பு விழா
நல்லகண்ணு சிலை திறப்பு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

மக்களுக்கான களப்போராளிகளை கொண்டாடுவதை விட இன்ஸ்டாகிராம். செல்ஃபோனில் ரீல்ஸ் எடுப்பவர்களை தான் சமுதாயம் அதிகமாக கொண்டாடுகிறது. போராடினால் எதுவும் கிடைக்கும் என உறுதியாக நம்பியவர் ஐயா நல்லகண்ணு. அதற்கு உதாரணம் பாலன் இல்லம்.

டெல்லியில் நடந்த நீட் விலக்கு போராட்டம். நீட் எதிர்ப்பு போராட்டம் தமிழ்நாட்டிற்கு புதிது அல்ல. எப்போது தமிழ்நாட்டில் நீட் வந்ததோ அப்போதிலிருந்து திமுக அதை எதிர்க்கிறது. குறிப்பாக திமுக இளைஞரணி சார்பில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி பல போராட்டங்கள், உண்ணாவிரதம், ஆர்ப்பாட்டங்கள், கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தியுள்ளோம். சுமார் 80 லட்சம் கையெழுத்துக்களை நீட் தேர்வுக்கு எதிராக பெற்றோம்.

உதயநிதி ஸ்டாலின், வீரபாண்டியன் பங்கேற்பு
உதயநிதி ஸ்டாலின், வீரபாண்டியன் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

2021 திமுக அரசு அமைந்த உடன் நீட் பாதிப்பை கண்டறிய ஓய்வு பெற்ற நீதி அரசர் ஏ.கே.ராஜன் தலைமையில் எங்கள் தலைவர் ஒரு குழு கமிட்டியை அமைத்தார். அந்த கமிட்டி தமிழ்நாடு முழுவதும் பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்வியாளர்களை சந்தித்து ஒரு பரிந்துரையை அரசுக்கு கொடுத்தார்கள். அந்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் நீட் விலக்கு வேண்டுமென அப்போதைய முதலமைச்சர் சட்ட முன் வடிவை கொண்டு வந்தார்" என்றார்.

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டெல்லி மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "டெல்லியில் நீட் குளறுபடிகளுக்கு எதிராக நடைபெற்ற மாணவர்கள் போராட்டம் தற்போது முடிந்துள்ளது. ஆனால் இப்போதுதான் இந்த போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது என்பதுதான் எங்களுடைய எண்ணமாக உள்ளது. நீட்டை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்கான தொடக்கமாகத்தான் டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கிறேன். ஐயா நல்லகண்ணு இப்போது இருந்திருந்தால் நிச்சயம் அவரும் இதைதான் சொல்லி இருப்பார். ஐயா நல்லகண்ணுவின் சிலையை திறப்பதில் வாழ்நாள் பெருமையாக நினைக்கிறேன்" என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், "இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என கேட்டவுடனே ஒத்துக்கொண்டேன். நல்ல கண்ணனுக்கு ஒரு நிகழ்வு என்றால் கம்யூனிஸ்ட் இல்லாமல் எப்படி இருப்போம். உதயநிதி ஸ்டாலின் வருகிறார் என கூறினார்கள். அதனால் என்ன, அப்போதும் சொல்கிறோம், இப்போதும் சொல்கிறோம், அரசியலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலைப்பாடு மாறுபடலாம். அதிமுக, திமுக, தவெக இயக்கங்களை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஜனநாயக இயக்கமாக தான் பார்க்கிறது.

எங்களுக்கு ஒரே ஒரு எதிரி ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக. இவர்களை சமரசம் இல்லாமல் அரசியலில் எதிர்க்கிறோம். திமுகவுக்கும் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கும் நீண்ட நெடுங்கால நெருங்கிய கொள்கை உறவு இருக்கிறது. பெரியார், கலைஞர், ஸ்டாலினை எப்படி கடந்து செல்ல முடியும்? தந்தை பெரியாரையும், டாக்டர் கலைஞரையும் மறக்கவே முடியாது.
கம்யூனிஸ்ட்டு இயக்க வரலாற்றில் இவர்கள் இருவரையும் எப்போதும் மறக்கமாட்டோம். ஜனநாயக போரில் திமுக போன்ற ஜனநாயக சக்திகளுடன் இணைந்து பாடுபட கம்யூனிஸ்ட் பேரியக்கம் எப்போதும் தயாராக உள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

VEERAPANDIAN
NALLAKANNU STATUE
நீட் தேர்வு
நல்லகண்ணு
UDHAYANIDHI STALIN

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