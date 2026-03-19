ETV Bharat / state

டெல்லியிலும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் - நயினார் நாகேந்திரன் 'கூல்' பேட்டி

ஒரு பெண் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தால் அவரை அங்கிருக்கும் காவலர்கள் கேவலமாகப் பேசக்கூடிய சூழ்நிலை தான் நிலவுவதாக பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அதிமுக-பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நடத்த வேண்டும் என்று இல்லை; டெல்லியிலும் நடத்தலாம் என்று பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் எம்.எல்.ஏ., "தமிழ்நாடு பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஸ் கோயல் இன்னும் இரண்டு தினங்களில் சென்னை வருகிறார். அவர் வந்தவுடன் கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் வந்தவுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும். அதிமுக-பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நடத்த வேண்டும் என்று இல்லை; டெல்லியிலும் நடத்தலாம். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்காக மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் நிச்சயம் இங்கு வருவார். எடப்பாடி பழனிசாமி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை வேறு காரணங்களுக்காகவும் சந்தித்துப் பேசி இருக்கலாம்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருக்கும் கட்சிகள் அவர்கள் விருப்பப்படும் தொகுதியைக் கேட்பதில் எந்த தவறும் இல்லை, எங்கள் கூட்டணிக்குள் எந்தவிதமான சிக்கலும் இல்லை. வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த தொகுதியில் வேண்டுமானாலும் நான் போட்டியிடலாம். அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை, சிபிஐ இவை அனைத்தும் சுதந்திரமான மத்திய அமைப்புகள் ஆகும். இந்த நிலையில் சிபிஐ தவெக தலைவரிடம் என்ன விசாரணை நடத்தினார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதா? இல்லையா? என்று நான் பலமுறை தனது கருத்தை சொல்லிவிட்டேன். நீங்கள் தவெக நிர்வாகிகளிடம் தான் இதைப் பற்றி கேட்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் செய்தித்தாள்களில் கஞ்சா, போதைப்பொருட்கள் நடமாட்டம் அதிகரித்திருப்பதாக செய்திகள் வருகிறது; நான் குற்றம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே சொல்லவில்லை; விளாத்திகுளம் பகுதியில் 12- ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு நடந்தது மிகவும் கொடூரமான சம்பவம். அந்த மாணவியின் உடலில் 22 இடங்களில் தழும்புகள் இருக்கிறது. இதற்குக் காரணம் போதைப் பொருள்தான்.

தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் நபர், ஏற்கனவே பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு சிறை தண்டனை அனுபவித்து தற்போது அவர் ஜாமினில் வெளியே இருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள். அவர் மட்டும் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டாரா? அல்லது அவருடன் வேறு யாராவது அங்கு வந்தார்களா? அவர் ஏன்? அந்த பகுதிக்கு வந்தார். இவை அனைத்தையும் விரைவாக விசாரித்து ஒருமுடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். சாத்தான்குளம் லாக்கப் மரணத்திற்கு திமுகவினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்தினர். ஆனால் இந்த ஐந்தாண்டில் திமுக ஆட்சியில் 34 லாக்கப் மரணம் நடந்துள்ளது.

காவல் நிலையத்தில் ஒரு பெண் புகார் அளித்தால் அவரை அங்கிருக்கும் காவலர்கள் கேவலமாகப் பேசக்கூடிய சூழ்நிலை தான் இருக்கிறது. இந்த அவலங்கள் அனைத்தும் திமுக ஆட்சியில் நடந்துக் கொண்டிருக்கிறது. திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொத்துவரி, மின்கட்டணம் உயர்த்த மாட்டோம் என கூறினார்கள். ஆனால் அனைத்தையும் உயர்த்தியுள்ளனர். கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு பணம் கொடுக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு கொடுத்துள்ளனர். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக கோடைக்கால பணம் கொடுக்காமல் இந்தாண்டு மட்டும் ஏன் கொடுத்துள்ளார்கள்? வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் அவலங்கள் எதிரொலிக்கும் என நம்புகிறோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

நயினார் நாகேந்திரன்
அதிமுக பாஜக கூட்டணி
TAMILNADU ELECTIONS
EPS
ADMK BJP SEAT SHARING DISCUSSION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.