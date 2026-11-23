திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் மிக மோசமான விளைவுகளை தவெக அரசு சந்திக்கும்: நயினார் நாகேந்திரன் எச்சரிக்கை
முதலமைச்சர் விஜய் வேல் பிடிக்கிறார்; மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுகிறார். இவை அனைத்தும் உண்மையான பக்தியா அல்லது மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான பகல் வேஷமா? என்று நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : November 23, 2026 at 3:29 PM IST
கரூர்: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை அமல்படுத்தாவிட்டால் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மிக மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் எச்சரித்துள்ளார்.
கரூரில் பாஜக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் சேலம் பெருங்கூட்டப் பொறுப்பாளர் கே.பி.ராமலிங்கம், மாவட்டத் தலைவர் வி.வி.செந்தில்நாதன் உள்ளிட்ட பாஜக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், "திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பது இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்து மக்களின் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாகவும், கோரிக்கையாகவும் இருந்து வருகிறது.
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது. இந்த ஆண்டு மட்டும் தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கி, அடுத்த ஆண்டு விவகாரத்தை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு மட்டும் ஏன் பதற்றம் ஏற்படுகிறது? ஒரு கோயிலை இடிக்க வேண்டும் என ஏதாவது நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால், உடனடியாக அந்த உத்தரவை அரசு நிறைவேற்றுகிறது.
ஆனால், திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்தால் மட்டும் அதை மட்டும் ஏற்க அரசு ஏன் மறுக்கிறது? நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து செயல்பட வேண்டியது அரசின் கடமை அல்லவா? சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு இல்லையா?
முதலமைச்சர் வேல் பிடிக்கிறார், கோயில்களுக்குச் செல்கிறார், மூகாம்பிகை கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடுகிறார். இவை அனைத்தும் உண்மையான பக்தியா அல்லது மக்களை ஏமாற்றுவதற்கான பகல் வேஷமா?
உண்மையிலேயே அனைத்து மதங்களையும் மதிக்கும் முதலமைச்சராக இருந்தால், நீதிமன்றத் தீர்ப்பை அமல்படுத்துவதில் ஏன் தயக்கம் காட்ட வேண்டும்?
இன்றைக்கு திமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், முஸ்லிம் லீக், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் இந்த விவகாரத்தில் ஒன்றாக நிற்கின்றன. நீதிமன்றத் தீர்ப்பை அமல்படுத்துவதில் இவர்களுக்கு என்ன பிரச்சினை? என்ன தயக்கம்? இந்துக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டாமா?
இந்துக்களின் வாக்குகள் தேவையில்லை என அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வெளிப்படையாகக் கூறட்டும். நான் எந்த மதத்திற்கும் எதிரானவன் அல்ல. அனைத்து மதங்களையும் மதிக்க வேண்டும் என்பதே எனது கருத்து. நான் ஜெருசலேம், பெத்லகேம் உள்ளிட்ட புனித இடங்களுக்கும் சென்றுள்ளேன். ஜித்தா வரை சென்றுள்ளேன். எனக்கு அனைத்து மதங்களும் சமமானவை.
ஆனால், தமிழக அரசு அனைத்து மதங்களையும் சமமாக மதிக்கிறதா என்பதுதான் இன்றைய கேள்வி. தமிழக மக்களின் நலனில் அக்கறை கொண்டு செயல்பட வேண்டிய முதலமைச்சர் விஜய், கூட்டணி அரசியல் காரணங்களுக்காக தற்போது வேறு மாதிரி செயல்படுகிறாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது.
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் செயல்பாடு கடுமையாக கண்டிக்கத்தக்கது. நீதிமன்றத் தீர்ப்பை அமல்படுத்தாமல் தொடர்ந்து காலம் தாழ்த்துவது, மக்களின் உணர்வுகளை பாதிக்கும். இதே நிலை தொடர்ந்தால் தவெக அரசு மிக மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். வெகு விரைவில் விபரீதமான விளைவுகளை இந்த அரசு சந்திக்க நேரிடும்" என நயினார் நாகேந்திரன் எச்சரித்தார்.