விஜய் பற்றி எல்லாம் கவலையில்லை; நெல்லை அதிமுகவின் கோட்டை: நயினார் நாகேந்திரன்

தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி எங்கே இருக்கிறது என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை என நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 2:40 PM IST

திருநெல்வேலி: "விஜய்க்கு என்னதான் கூட்டம் கூடினாலும், அதை பற்றி கவலை கிடையாது; ஏனெனில் நெல்லை அதிமுகவின் இரும்புக் கோட்டை" என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

சட்டப்பேரவை தேர்தல் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், வேட்பாளர்களும், அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் தச்சை என்.கணேசராஜாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, பாஜக மாநில தலைவரும், சாத்தூர் தொகுதி வேட்பாளருமான நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (ஏப்.9) நெல்லை பேட்டையில் வாக்கு சேகரித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “நெல்லை தொகுதியில் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் நாம் செய்து முடித்துவிட்டோம். அதனால் திமுக வேட்பாளர் இங்கு செய்வதற்கு எதுவுமே இல்லை. அதேபோல, விஜய் இங்கு வந்த போது அவருக்கு பெரும் கூட்டம் கூடியதாக பேசுகிறார்கள். நான் அதை பார்க்கவில்லை. பார்த்தால்தான் கருத்து தெரிவிக்க முடியும். விஜய்க்கு வரும் கூட்டம் பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை. ஏனெனில், எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்தே நெல்லை தொகுதி அதிமுகவின் இரும்புக் கோட்டை. இந்த தேர்தலிலும் அதை நிரூபிக்கும்.

மோடி பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு, தமிழகத்திற்கு ரூ.14 லட்சம் கோடி நிதி தந்துள்ளார். நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு தேவையான கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த, மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆனால், காங்கிரஸ் கூட்டணியிலிருந்த திமுகவினர் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த ஒரு திட்டங்களையும் கொண்டு வரவில்லை. இதை மேடை போட்டு விவாதிக்க கூட தயார்.

தமிழகத்தில் தற்போது பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களும், கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களும்தான் அசுர வேகத்தில் 'டெவலப்' ஆகி வருகின்றன. இதைத் தடுக்க துப்பில்லாத திமுக அரசு, மத்திய அரசு தரும் நிதி குறித்து மேடை பேச்சு மட்டுமே பேசுகிறது. பிரதமர் மோடி தமிழகத்திற்கு வழங்கிய நிதியால் உருவான சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் தான் இங்கு உண்மையான வளர்ச்சி” என்றார்.

காங்கிரஸ் குறித்து விஜய் பேசிய கருத்துக்கு, “தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி எங்கே இருக்கிறது என்பது யாருக்குமே தெரியாது. பேருக்காக கூட்டணியில் இருக்கின்றனர். ஒருவேளை காங்கிரஸ் விஜய்யுடன் இணைந்திருப்பதாக கூறினால், அதை அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “அதிமுக கொண்டு வந்த திட்டங்களை காப்பி அடிப்பதில்தான், திமுக அரசு பிஸியாக உள்ளது. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மக்களுக்காக கொண்டு வந்த தொலைநோக்கு திட்டங்களை அப்படியே நகலெடுத்து, புதிய திட்டங்களை போல திமுகவினர் காட்டிக் கொள்கிறார்கள். இவர்களுக்கென சொந்தமாக எந்த திட்டமும் கிடையாது.

அதேபோல, தமிழ்நாட்டில் காவல்துறையினரால் எதையும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. குற்றச்சம்பவங்களை தடுப்பதில் அவர்களுக்கு போதிய அனுபவமோ, தெளிவோ இல்லை என்பதுதான் உண்மை. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை பற்றி யாராவது தவறாக பேசினால், அடுத்த நிமிடமே கைது செய்யும் காவல்துறை, பிரதமரை 'கொலை செய்ய வேண்டும்' என பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்தவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் வேடிக்கை பார்க்கிறது. இது என்ன நியாயம்?

தேர்தல் பணிகளில் அரசு அதிகாரிகள் அப்பட்டமாக திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார்கள். குறிப்பாக, கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியரும், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளும் திமுகவின் கைப்பாவையாக மாறியுள்ளனர். வருவாய்த்துறையும், காவல்துறையும் கைகோர்த்துக் கொண்டு மீண்டும் திமுகவை ஆட்சிக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால், மக்களின் ஆதரவு அவர்களுக்கு இல்லை; இந்த கனவு ஒருபோதும் பலிக்காது” என குற்றஞ்சாட்டினார்.

